En esta cuarentena, visita museos emblemáticos, con recorridos virtuales

En esta cuarentena, visita museos emblem谩ticos, con recorridos virtuales

El Museo del Louvre, el MoMA de Nueva York, la Galería Uffizi, El Prado, los Museos Vaticanos, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte y el Museo de Frida Kahlo son sólo algunos de los recintos culturales que puedes conocer a través de sus recorridos virtuales. Esto como una alternativa para continuar con la vida cultural durante la contingencia epidemiológica por el COVID-19.

A través de su página de internet, el Museo del Prado permite conocer obras de artistas como El Bosco, Alberto Durero, Tiziano, El Greco, Pedro Pablo Rubens, Diego Velázquez, Francisco de Goya y Rembrandt Harmenszoon van Rijn, entre otros. La colección digitalizada con audios explicativos y se puede explorar a través de: autor, tema, época, escuela, materia, soporte, técnica, tipo de obra e iconografía.

Otra de las herramientas que ha implementado este recinto para acceder a más de 18 mil obras digitalizadas es una línea de tiempo que contextualiza y relaciona cada una de las piezas con grandes acontecimientos desde el siglo XII hasta el XIX. Asimismo, cuenta con la pestaña de Mi Prado en la que permite conocer su colección a través de los ojos de otros usuarios. Para acceder a estas opciones, ingresa a https://www.museodelprado.es/coleccion

El Museo Pío Clementico y el Chiaramonti, el Brazo Nuevo, la Capilla Sixtina y la Nicolina, las Estancias de Rafael, así como la Sala de Claroscuros son experiencias 360 que los Museos Vaticanos ofrecen a través de su página web, en ellas podemos recorrer dichos recintos y apreciar a detalle las obras de arte que resguardan en su arquitectura.

Además, el sitio web nos permite acceder a las colecciones digitalizadas, material audiovisual y textos explicativos en español de sus 24 museos, tal es el caso de la Galería Lapidaria, el Museo Gregoriano Profano, la Sala de la Inmaculada, el Lapidario Cristiano, la Pinacoteca y el Apartamento de Borgia. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei.html

Por su parte, el Museo de Arte Moderno de Nueva York reúne la voz de artistas y curadores quienes comentan las obras de su colección. Las personas pueden acceder al apartado de Art and artists y seleccionar cualquiera de las 16 categorías entre las que se encuentran: Obras Maestras; Colección 1880-1940; 1940-1970; 1970-Hoy; Radical Acts; Made in New York; Material and Process y Descripciones visuales, entre otros. Cada categoría tiene diferente número de audios y se encuentran en varios idiomas: español, inglés, francés, italiano, etcétera.

Asimismo, este museo tiene un recorrido virtual para los niños de entre 5 a 8 años, quienes tienen que guiar a unos extraterrestres por el museo a través de la experiencia Destination, en la que los infantes aprenden acerca del museo y las obras que alberga. Puedes ingresar a través de: https://www.moma.org/audio/

El Museo del Louvre presenta tres exposiciones: Antigüedades Egipcias, Restos del foso del Louvre y Galerie d’Apollon. Asimismo, como parte de sus Online Tours, este recinto también permite conocer la historia de las 51 salas que lo conforman en https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Museos mexicanos. En su página de internet el Palacio de Bellas Artes te permite explorar digitalmente más de 40 sitios de este recinto, algunos de los cuales no están abiertos al público de forma cotidiana, tal es el caso de: Mecánica de piso y aérea, Estructura del Domo, así como el escenario del Teatro Nacional, entre otros.

Esta herramienta también te permite apreciar los murales que Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano plasmaron en los muros del palacio de mármol, así como visitar el Museo Nacional de Arquitectura en https://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/

El Museo Nacional de Arte ofrece una experiencia 360 para conocer la arquitectura del antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. El recorrido comienza en el vestíbulo del recinto, no obstante, puedes desplegar los planos del museo y dirigirte a cualquiera de los 40 sitios que cuentan con acceso virtual.

Los controles de esta plataforma te permiten recorrer el museo y apreciar los detalles arquitectónicos y artísticos que lo conforman, así como el mobiliario de época que se resguarda en él. Además, es posible ver algunas piezas de la colección de este museo en https://www.odisea360.com.mx/inba/munal/munal.html

El Museo de Frida Kahlo tiene la opción de explorar las habitaciones y jardines de la Casa Azul desde su sitio web. En las paredes de las 13 salas de la colección permanente se encuentra la obra de la artista que nació y murió en esta casa, así como objetos personales y muebles del propio recinto.

Asimismo, este museo cuenta con material multimedia como fotografías, tanto históricas como de las piezas que resguarda el museo, y videos que indagan sobre el universo de la pintora, su historia y la relación que sostuvo con Diego Rivera. La página para accesar es https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html

Otros museos que se pueden visitar

Museo de Arte Moderno: https://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-de-arte-moderno/

Museo Nacional de San Carlos: https://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-san-carlos/

Antiguo Colegio de San Ildelfonso: http://www.sanildefonso.org.mx/museo-digital/index.php

British Museum: https://britishmuseum.withgoogle.com/

Galería Uffizi: https://www.virtualuffizi.com/es/visita-virtual.html

Acrópolis de Atenas: http://www.acropolisvirtualtour.gr/