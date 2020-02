“En EU perdimos nuestra credibilidad ante el planeta por falta de liderazgo moral”

Una de las cosas que más disfruta Harrison Ford sobre ser actor es usar su propia experiencia para llenar de emociones a sus personajes: “Me gusta cuando se filtran y se va editando al personaje, es la propia experiencia la que lo va llenando de relaciones emocionales”, dijo el actor la mañana de ayer, en conferencia de prensa, a propósito de su participación en la nueva adaptación de El llamado salvaje, bajo la dirección de Chris Sanders.

La película se basa en la novela corta del escritor estadunidense Jack London, cuyo título original es The call of the wild (1903). Se trata de un texto que ha estado en la historia desde hace casi 100 años, cuando en 1923, el legendario actor Jack Mulhall, se puso en los zapatos de John Thornton, al que ahora da vida Ford. También lo han encarnado otros como ­Charlton Heston, en 1972, o Rutger Hauer, 1997, a quien el mismo actor tuvo de compañero en ­Blade Runner (1982).

El llamado salvaje cuenta la historia de Buck (a quien dota de personalidad Terry Notary, miembro del Cirque du Soleil), un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño, John Thronton, se muda de California a los exóticos parajes de Alaska durante la Fiebre del Oro a finales del siglo XIX. Como novato de un grupo de perros de trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.

Harrison Ford ha decidido llenar a su personaje de varias experiencias y motivaciones. La primera de su relación con los animales: “Crecí con muchos perros en Chicago. El primero que tuvo nuestra familia fue cuando tenía 10 años. Ahora tengo tres y fueron rescatados de albergues”, dijo.

La segunda se debe a la necesidad de ofrecer un mensaje más familiar: “Star Wars e Indiana Jones se han convertido en parte del entretenimiento que se pasa de generación en generación y estoy agradecido por eso, porque me ha permitido mantener una carrera a través del tiempo (…) Aunque esas películas son familiares, tenía mucho que no participaba en un filme para una audiencia así (…) Sobre todo porque es una narración poderosa, es un libro difícil porque nos enfrenta a la realidad de la naturaleza”, expresó.

De esa razón se derivan otras motivaciones que van más allá de su labor como actor y que tiene que ver con la capacidad de reconocer los problemas que aquejan al mundo: “Admiro a todos los que desempeñan su papel en el mundo con ética y responsabilidad. No tengo héroes porque nunca creí en ellos sino en personas en el mundo real”, comentó y sin embargo ha conectado una parte de la película con las necesidades de cuidar el mundo, así como dar mensajes poderosos como lo ha logrado la joven Greta Thunberg.

“Su activismo es inspirador y su rol como representante de los intereses de la gente joven. Admiro su coraje, fortaleza y además su capacidad para expresarse. La gente joven se está apoderando del mundo, toman el liderazgo y eso es lo que tienen que hacer, es la forma natural en la que pasan las cosas”, aseguró Harrison.

El actor de 77 años aceptó que hasta el momento, “la gente mayor hemos tratado de resolver los problemas, las cosas que la raza humana le ha hecho a la naturaleza, hemos logrado algunos progresos, gracias a la ciencia, pero ésta ha sido denigrada y ridiculizada por gente que tiene una ideología en la que refutan su sabiduría y su disciplina”, dijo y añadió que lamenta que aún hoy en día haya personas que no creen en el impacto climático por “su punto de vista político, pero eso tiene que parar y creo que la gente joven es capaz de hacerlo porque está dispuesta a enfrentar los sacrificios que se tienen que hacer para que eso pase”.

Entrados en los mensajes con sentido social, también alzó la voz sobre la migración y las políticas que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos: “Ciertamente, la política de migración es ridícula, necesitamos una reforma total, necesitamos invitar a la gente al país, no expulsarlos, es la historia de EU y de lo que ha dependido es de la migración. Nuestra posición en el mundo es, básicamente, que tenemos una falta de liderazgo moral, perdimos nuestra credibilidad en el planeta y estamos desesperados por recuperarla”, dijo.

Por otro lado, recordó que al principio de su carrera en Columbia Pictures le dijeron que nunca tendría éxito en la industria y cómo antes de ser famoso en Hollywood alternaba la actuación con el oficio de carpintero: “Para mí la carpintería era una manera de no aceptar cualquier papel que viniera a mí”, contó.

Una vez estaba en la oficina de Francis Ford Coppola para hacer una instalación de carpintería cuando entró George Lucas, quien estaba justo haciendo pruebas para Star Wars. Le pidieron si podía hacer el favor de leer el guion con otros actores, y así fue como lo seleccionaron para el emblemático papel de Han Solo: “Supongo que el hecho de que estuviera ahí en ese momento fue una serendipia”, dijo Ford.

Ahora se prepara para una nueva entrega de Indiana Jones, “se ve como una gran idea, si tenemos un buen guion. Creo que estamos cerca de conseguirlo. Estoy emocionado por hacerla”, manifestó.

Finalmente, en el recuento de su historia Harrison Ford reflexiona: “Nadie me debe nada. Estoy muy agradecido por las oportunidades que he tenido y mis relaciones. No siento la necesidad de ningún tipo de tributo. Sigo trabajando (…) He tenido mucha diversión en el negocio, la fortuna de trabajar con gente fantástica. Estoy encantado de seguir trabajando, no tengo planes de retirarme. Disfruto esto probablemente más que nunca”, expresó.