“En In The Raw vi dibujados todos esos fantasmas que me atormentaban”

En el mundo hay pocas voces tan peculiares como la de Tarja Turunen. Ya han quedado atrás los años donde conquistó al planeta con Nightwish; donde, su voz de soprano, con una tesitura de 3 octavas, sirvió como estandarte para su enorme éxito. A la postre prescindiría de la banda para perseguir su sueño como solista. Disco a disco, Tarja fue encontrando su sello propio y hoy, con su séptima placa de estudio, regresa a sus raíces más crudas y personales.

In The Raw es el nombre del nuevo disco de la cantante finlandesa, quien es una de las estrellas más brillantes dentro del rock sinfónico. A través de diez canciones Tarja desnuda su alma. Sus ambiciones y anhelos son palpables en cada canción. En exclusiva para Crónica, la intérprete, influencia importante de otras exitosas bandas como Epica y Xandria, comparte como fue el proceso de composición de cara al lanzamiento de su nuevo álbum.

“Mi vida fue la principal influencia para escribir las canciones de In The Raw, todas mis experiencias tanto profesionales como personales fueron la razón de cada palabra en cada canción. Hace dos años me sentía exhausta, tenía que lidiar con mis problemas personales mientras estaba de tour, de repente me sentía consumida y agotada por todo, fue ahí cuando me di cuenta que tenía que plasmar todos esos sentimientos en canciones”, explicó.

“El reto más complicado era enfrentarme a mí misma, enfrentar a tus demonios es aterrador y retratarlos en canciones hace aún más difícil la tarea de componer. Pero quería que In The Raw sonara a mí, que yo me sintiera satisfecha y sin ningún remordimiento cuando escuchara el resultado final, y fue lo que conseguí. Fue un proceso agotador, pero quedé sorprendida y feliz cuando vi dibujados todos esos fantasmas que me atormentaban, ahora en un lugar mucho más positivo”, añadió.

El álbum, sin duda, es una síntesis de todos esos problemas personales que aquejaron a la cantante durante los últimos años. Si bien, In The Raw, es una vuelta a sus raíces más apegadas al metal donde se escuchan guitarras poderosas y baterías implacables, Tarja no se olvida de su lado más delicado. A través de arreglos orquestales increíbles y su irreprochable voz que, ni siquiera con el paso de los años no ha menguado ni un poco, la finlandesa demuestra que está en el punto más alto de su carrera.

“Quise regresar a mis raíces, a aquellos primeros años cuando empecé en la música centrándome en riffs de guitarra más duros, porque In The Raw también lleva en las venas la idea de representar algo más crudo, menos procesado, es por ello que en el estudio busqué un sonido más natural. Por otro lado, para darle un contrapeso a la estructura del sonido, me enfoqué muchísimo en los arreglos de orquesta para los temas más lentos y así el disco no fuera monótono de escuchar”, enfatizó.

“Soy una adicta al trabajo, todo el tiempo estoy entrenando mi voz, pero se vuelve realmente complicado cuando tengo que combinar el papel de cantante y madre al mismo tiempo. Sin embargo, en este momento me siento bien conmigo misma, y eso sin duda influye cuando canto, hoy finalmente puedo decir con toda convicción que mi voz suena, por fin, como siempre he querido que suene”, declaró Tarja en una charla que sostuvo con Crónica desde Hamburgo.

En el lado visual, la cantante siempre se ha caracterizado por crear una estética realmente ambiciosa en cada uno de sus álbumes, ideas que traslada a sus shows en vivo, donde siempre porta atuendos y vestidos que parecen haber sido sacados de un cuento de hadas. En In The Raw, esto no será la excepción.

“El concepto del disco también está basado en la idea del oro, que todos lo pensamos puro y delicado, sin embargo, en la naturaleza es hosco e imponente. Hice varias fotos en España dentro de inmensas cuevas para tener una representación de esa idea, la unión de oro y piedra. Por ello, en vivo, usare vestidos con esta combinación de dorados y negros que estoy ansiosa para que por fin los puedan ver cuando el tour arranque en Rusia y posteriormente en Estados Unidos”, comentó la cantante finlandesa.

El público mexicano siempre ha sido apasionado hacia Tarja, desde sus primeras visitas como vocalista de Night­wish hasta sus puestas en escena cómo cantante en solitario, sus fans siempre abarrotan sea cual sea el recinto en el que su increíble voz los haga vibrar.

“El público en México es siempre muy respetuoso y a la vez bastante apasionado, lo cual los hace algo único en el mundo. Pero, sobre todo, son leales, a pesar de todos los cambios en mi carrera siempre han estado ahí para mí, siempre que regreso es alucinante, espero poder confirmar algún concierto a finales del año y poder visitar su hermoso país una vez más”, concluyó la cantante.

In The Raw, el séptimo disco de Tarja Turunen, estará disponible a partir del próximo 30 de agosto en todas las plataformas digitales, mientras tanto su primer sencillo “Dead promises”, ya puede ser escuchado por todos lados.