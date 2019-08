En Ingeniería, “no hay ni para papel de baño”

En la escuela de Ingeniería, una de las instituciones incorporadas al sistema de las Universidades Benito Juárez, “no hay ni papel de baño, cada alumno o profesor debe traer un poco de su casa para lo que se necesite”, cuenta Adrián Carmona, de primer semestre.

A los profesores no les han pagado, y son los propios alumnos quienes han debido cooperarse “para comprar cajas de plumones y jabón, al menos para lavarnos las manos”.

El colegio se ubica sobre Avenida Tláhuac, en la colonia La Conchita, donde asisten alrededor de 80 chicos, la mayoría de primera generación. De aquellos estudiantes de Ingeniería en Computación y Electromecánica, cuando la escuela era manejada por Morena, quedan muy pocos…

Adrián consiguió trabajo podando jardines y lavando coches, “para los útiles y las cosas básicas de limpieza que necesitamos”.

—¿Y las becas que les darían?

—Mi tarjeta salió con un error, y hasta ahora el problema no se ha resuelto, ando en eso, esperando que se rectifique. A muchos sí se las dieron, pero es triste cómo se inscribieron sólo para cobrar, pero no van a clases, no les importa superarse ni construir un mejor país.

Por las arcas vacías, relata, “tampoco se ha contratado a personal de limpieza. Algunos compañeros estamos viendo si juntamos para pagarle a una persona y que limpie salones y el baño. Los directivos nos han dicho: háganlo ustedes, pero quienes estamos aquí venimos a estudiar, no a lavar baños... las condiciones no son nada higiénicas”.

La nueva era comenzó en marzo, pero “había mucha desorganización”. El semestre, de manera oficial, arrancó el lunes pasado.

“El gobierno había dicho que sería distinto. En los promocionales de su informe, el Presidente lo pinta muy bonito, pero no es cierto. No le pusimos un arma en la cabeza para que anunciara el arranque de las escuelas sin dinero, él lo decidió y lo hizo sin planeación”.

Otro de sus reproches es hacia la cooperativa escolar, operada por la coordinadora administrativa de nombre Pilar.

“No dejan que salgamos de las instalaciones, con lo que prácticamente nos obligan a comprar en esa tiendita, pero venden puras chucherías: sopas maruchan, churritos, papitas, refrescos, sólo chatarra”.