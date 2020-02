En la dirección de zoológicos, ¿a quién van a culpar?

Vaya caso el que se vive en el Zoológico de Aragón ahora que salió a la luz que las autoridades están ocultando las muertes de algunos animales, como la cebra Emily, que murió por un cólico mal atendido. El pecado no sólo fue el descuido y la tardía intervención para salvar al equino, sino que engañaron a los activistas que preguntaron por ella desde principios de enero al no verla en su espacio en el zoológico. Casi casi les dijeron que andaba jugando a las escondidas en su hábitat de Aragón y que se encontraba en buen estado de salud, hecho que no fue cierto, pues Emily murió de un problema digestivo que pudo ser curado si se detectaba a tiempo. El problema, nos dicen, no es el primer deceso en ese sitio de los animales por el descuido y una mala atención. Bien lo sabe el actual director de Zoológicos y conservación de la Fauna Silvestre de la CDMX, Fernando Gual Sill, quien también conoce al dedillo los problemas de Aragón, pues también ha sido director del lugar en diferentes ocasiones. Lo cierto es que dicho zoológico ha dejado de ser funcional y un atractivo para los visitantes, quienes en vez de observar a las especies comprueban la falta de recursos y la nula conservación de las especies, pues hay ­recintos de animales completamente vacíos. Seguramente dirán que todo es culpa de la falta de recursos.

El H y Toledo, teñidos de verde

Nos dicen que la foto grupal de la plenaria del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados ha causado revuelo, y muy choncho, en la política de la CDMX, pero sobre todo en el grupo de los mismos verdes. ¿La razón?, en dicha imagen se puede observar a Héctor Serrano y Mauricio Toledo, dos experredistas y manceristas siempre acostumbrados a mover fichas a su conveniencia. Los que saben de grilla aseguran que tan finas personas ya se encuentran apoyando al PVEM para continuar su carrera política, después que se relegaran del PRD, luego de que este instituto político perdiera todo en las pasadas elecciones. Sin embargo hay quien dice que ya están dentro, puesto que el señor Toledo ya le rinde honores en sus redes sociales al coordinador del partido, Arturo Escobar, quien lo está sacando del desamparo político. Nadie los quiere.

