En México, 10 mujeres mueren al día, por cáncer de mama

En nuestro país, se estima que 10 mujeres fallecen cada día a causa de cáncer de mama, neoplasia que se ha convertido en la principal causa de muerte en mujeres.

Algunas estimaciones señalan que entre el 58 y el 70 por ciento de las pacientes con cáncer de mama son diagnosticadas en etapas avanzadas, es decir, las etapas lll, que es cuando el cáncer mide más de 5 centímetros y afecta a los ganglios en la axila, y en la etapa lV, cuando se ha diseminado a otros órganos, señaló Adela Ayensa, directora general de la asociación civil Salvati.

Resaltó que a nivel mundial, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, con 1.6 millones de casos por año, siendo la principal causa de muerte en féminas en el orbe. Asimismo, en el caso de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tempranas, alrededor del 30 por ciento progresa a enfermedad metastásica.

A pesar de los esfuerzos por reducir los índices de mortalidad por cáncer de mama, en la actualidad mueren 10 mujeres cada día por esta causa en nuestro país, ello, debido a que la mayoría de los casos son diagnosticadas en etapas avanzadas, es decir, etapas lll y IV.

Ante tal panorama, la Fundación Salvati AC, presentó la campaña #EstamosAquí, cuya finalidad es la de empoderar a todas aquellas pacientes con cáncer de mama, “brindarles acompañamiento a las pacientes, apoyándose en la experiencia de dicha fundación en el manejo de estos casos, así como el apoyo con el que se cuenta, de médicos especialistas en el tema, basado en el trato continuo con estas pacientes y su andar en este padecimiento, desde el inicio de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, enfermedades asociadas al tratamiento, y tratamientos complementarios para lograr una buena calidad de vida”.

Al respecto, mencionó que la calidad de vida en pacientes en etapas avanzadas es vital, por lo cual se deben tomar en cuenta aspectos fundamentales para la paciente, como son las situaciones psicológica, espiritual, fisioterapia y nutrición, las cuales son indispensables; al mismo tiempo, es necesario conocer qué enfermedades además del cáncer pueden presentar las pacientes, como linfedema, neutropenia, anemia y complicaciones óseas, debido a que las pacientes pasan por diferentes etapas y es necesario acompañarlas, y guiarlas en cuanto a los retos que cada una de ellas tiene por delante.

En el caso de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tempranas, se estima que el 30% progresa a enfermedad metastásica, sin embargo, recordó que hoy en día, se cuentan con diferentes tratamientos que buscan prolongar la supervivencia y mantener un buen nivel de calidad de vida, los cuales también deben ser acordes con la condición de cada paciente.

A su vez, Alejandra Platas, directora general de Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama (MILC), mencionó que: “el tratamiento de las pacientes con cáncer avanzado puede ser acompañado por terapias complementarias tradicionales o innovadoras que logran que las pacientes puedan tener una atención personalizada, mejorando de esta forma su calidad de vida”.

Para tomar en cuenta

Durante el autoexamen, que encuentres un signo de alarma no significa que tengas un cáncer de mama. Lo importante es que muestres tu hallazgo a un ginecólogo o mastólogo. Para detectar y diagnosticar un cáncer de mama, el especialista médico utilizará medios y criterios de diagnóstico adecuados.El autoexamen no reemplaza la consulta médica. Es una metodología de autovigilancia de tu salud mamaria. Aunque no encuentres signos de alarma en esta prueba debes consultar al menos una vez al año con un ginecólogo o mastólogo y, partir de tus cuarenta años, realizarte una mamografía anual de control.