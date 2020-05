“En México la creación y difusión cultural sigue siendo paternalista, autoritaria…”

Un aspecto importante en la doctrina moral de Aristóte­les es su teoría de que cada virtud del hombre debe ser considerada como justo entre el exceso y la privación. Un ejemplo del filósofo griego era decir que el valor es el justo medio entre la cobardía y la temeridad, la libertad un justo medio entre la avaricia y la prodigalidad. Pero, para él, el más alto bien humano “no se encuentra en la vida política ni en cualquier otra forma de actividad práctica, sino en la investigación teórica y en la contemplación de la verdad”. Es decir, sólo ahí encontramos la felicidad plena y continua, pues es ella la parte más elevada del hombre.

Jaime Augusto Shelley (Ciudad de México, 1937), encontró en la poesía la forma de reflexión plena. Gracias a ello es hoy una de las personalidades más definidas de las letras mexicanas. Ello se insinuaba desde su libro La rueda y el eco (en La espiga..., 1960), confirmándose luego con La gran escala (1961), Canción de las ciudades (1963), Himno a la impaciencia (1971), El abuso de poder (1987), Horas ciegas (1987), Patria prometida (1984-1995). A estos libros hay que añadir otras colecciones poéticas, entre libros de antologías y plaquettes, que hacen un total de 17. En el marco de los otros géneros, tiene la obra ya mencionada Hierofante, ensayo sobre la vida de Percy Bysse Shelley; La gran revolución, obra de teatro acerca de la Revolución Francesa (puesta en escena por la Compañía de Teatro Universitario de la UNAM en 1977); La edad de los silencios, libro de prosa varia y una versión al español —que acompaña un estudio bibliográfico— de T.S. Eliot, La canción de amor de J. Alfred Prufrock y Los hombres huecos. Ha sido coguionista y guionista de cine (el ejemplo más destacado es su participación como coguionista del filme El recurso del método, producción fraco-cubano-mexicana dirigida por Miguel Littín); además, ha desenvuelto su larga carrera de escritor aparejada en la doctrina en diferentes instituciones

Shelley al lado de Juan Bañuelos, Jaime Labastida, Óscar Oliva y Eraclio Zepeda, crearon el grupo de La espiga amotinada, del cual Octavio Paz decía: “Sin someterse a los necios preceptos del ‘realismo- socialista’, los cinco han declarado que para ellos el ejercicio de la poesía es inseparable del cambio de la sociedad. Esta preten­sión, en la segunda mitad del siglo XX, puede hacer sonreír. Por mi parte, creo inclusive que si se estrellan con­tra el famoso muro de la historia, pen­sar y obrar así es un punto de honra pa­ra cualquier poeta y más si es joven”. El grupo se dispersó y algunos de ellos “publican poesía intermitentemen­te. Su propuesta social y política fue palmariamente rechazada”.

—¿Cómo fue el México que vi­vieron los cinco “jóvenes poetas” en aquellos años?

—En aquel tiempo por primera vez se confrontaron los trabajadores —fe­rrocarrileros, maestros, electricistas— con el Estado, y afuera la Revolución Cubana. Es decir, el sistema no dejaba un solo agujero por el cual pudiéra­mos filtrarnos. Todos estábamos de acuerdo en que íbamos a afiliarnos a la revolución, pero la manera de hacerlo era decisión individual.

—¿Hubo algún planteamiento cultural interesante que ustedes propusieran...?

—No, no lo hicimos porque somos distintos, somos cinco maneras de ha­cer poesía. Las tonalidades de las po­siciones siempre han sido diversas. Creo que estábamos en un país que to­davía no encuentra su definición polí­tica e ideológica con respeto al impe­rialismo, a América Latina. Se hacen gestos, pero en realidad en México no hay cambios, no tenemos nuevas pro­posiciones. Nos estamos repitiendo en la misma receta, una y otra vez. Nos quedamos atrás.

“Muchos planteamientos nos unie­ron y sigue existiendo la posibilidad de cinco posiciones y de seguir sien­do una representación de unidad en un país donde sus izquierdas se atomizan cada tres años, cada seis, y pelean por posiciones personales y por manejos distintos de estrategia. Creo que La espiga es una lección para la izquier­da, en el sentido de cómo estar unidos sin perder cada quien su derecho a la crítica y al análisis y, sobre todo, el respeto a los demás.

—¿Qué pasó con los poetas de las demás regiones, por qué tanta indiferencia?

—Los poetas, intelectuales y artis­tas fueron condenados a seguir siendo la juventud que aspira a, que lucha por, y se fortaleció la estructura con­servadora, poco decimonónica, que si­guió figurado como el arte y la litera­tura en México. Me gustaría pensar que la generación que viene (y que es la tuya), que se está formando, ha tenido que dar un salto enorme para recuperar lo que destruyeron en el 68; que tenga una función de ser dos veces pendiente, dos veces preparada para asumir el derecho del pueblo mexicano a ser libre y arquitecto de su propio destino, con una verdadera democracia que modifique toda la estructura del poder. En este caso, la creación y difusión de la cultura que sigue siendo paternalista, autoritaria y sigue propiciando una mediocridad, para mantener el poder. De lo contrario, el país seguirá profundamente atrasado y no va a cristalizar ni a realizarse socialmente.

En su libro Patria prometida (1984-1995), Shelley nos presenta un discurso personal enfocado al tema de la ciudad. Así, natalicio, infancia, madurez, muerte, calles, ciudad, aportan un camino paralelo a la importancia de una visión íntima. Para el poeta la ciudad es un mundo narrable, y se constituye de ausencias, recuerdos que aparecen aquí y allá.

Hablo de una ciudad

que para nacer

tuvo que morir.

Ciudad venida del llanto y las

(cenizas

que aprendió a hablar, con sus

(muertos

en distinto idioma.

Aquí nací.

Y aquí me reconozco:

grano de salitre y pólvora.

En este juego de imágenes el poeta identifica a su tierra, al mismo tiempo acerca al lector a una reflexión sobre la Patria perdida:

Por amor, canté.

Ahora me he quedado mudo.

Aunque nadie escucha.

Lo que fue, ya no es.

Lo que sí, a quién le importa.

Hablo de un pueblo empobrecido

al que no le bastan

palabras de amor.