En México sólo se han autorizado 4 de 13 nuevos fármacos contra superbacterias

Ante la multiplicación de muertes por infección de superbacterias resistentes a antibióticos, que cada año causan un millón de decesos en el mundo, se han creado y aprobado 13 nuevos medicamentos en el mundo, pero en México sólo se ha autorizado el uso de cuatro de ellos, expresaron a Crónica infectólogos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como representantes de la industria farmacéutica.

“Lo que hemos visto es que el problema de la resistencia a los antibióticos es parte de un proceso evolutivo, porque las bacterias tienen alta capacidad de compartir información entre ellas y también cuentan con una plasticidad genética que les permite tener alta capacidad de resistencia a los medicamentos. Particularmente hemos visto que las bacterias del grupo Gramnegativas son las que tienen más capacidad de generar estas resistencias. Entonces, se han generado 13 nuevos antibióticos para enfrentar a bacterias altamente resistentes, pero sólo cuatro se han autorizado en México”, explicó Rafael Ricardo Valdez Vázquez, exsubdirector de Infectología del Hospital General Manuel Gea González, de la Ciudad de México.

“Una mirada amplia nos permite entender que esta resistencia a los medicamentos es un problema evolutivo, ecológico y epidemiológico”, añadió Valdez Vázquez, quien actualmente es director médico de Anti-infecciosos del laboratorio Pfizer México.

La raíz del problema es la pérdida de efectividad de los antibióticos diseñados a mediados del siglo XX, por el uso indiscriminado de los mismos. El problema crece a una velocidad tan preocupante que, en 2016, la Organización de Naciones Unidas (ONU) convocó a una Asamblea General para organizar una respuesta mundial contra esta batalla, que se libra a nivel microscópico.

Este año, otro organismo multilateral, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los gobiernos de los diferentes continentes reforzar una campaña educativa mundial, que busca reducir el uso sin control de los antibióticos.

“La OMS tiene calculado que, en todo el mundo, el 30 por ciento de las recetas que prescriben antibióticos para los pacientes no están bien justificadas pues se trata de enfermedades que deberían ser atendidas con antivirales y no con antibióticos, por ejemplo las gripes, o son enfermedades que el propio sistema inmune de los pacientes podría resolver sin necesidad de medicamentos. En México existe un estudio sobre este mismo tema, del Instituto Nacional de Salud Pública, que considera que el 40% de las recetas de antibióticos no era necesario”, indicó a este diario Norma Hernández, exjefa de Infectología del Hospital Real San José y el Hospital ángeles del Carmen de Guadalajara.

La doctora Hernández, quien también es asesora médica del laboratorio BioMérieux, dijo que cada vez hay métodos de diagnóstico más baratos y accesibles para que los especialistas en salud puedan identificar si una infección es causada por un virus o una bacteria y si se debe recetar un antibiótico o un antiviral.

Otro factor importante que ha hecho fuertes a las bacterias ocurre en la industria agroalimentaria, donde se administran grandes cantidades de antibióticos a aves y mamíferos que posteriormente sirven de alimento o que producen alimentos de consumo humano, como carne, leche y huevo.

“Ésta es otra fuente de exposición de los seres humanos a antibióticos pues, aunque no estén enfermas las personas, pueden estar ingiriendo pequeñas dosis de esos medicamentos a través de los alimentos, por lo que también se están realizando campañas educativas en la industria agroalimentaria”, expuso Adrián Camacho Ortiz, especialista en Infectología en el Hospital Universitarios José E. González, de Monterrey.

TAREA EN 3 FRENTES. Adrián Camacho Ortiz, Norma Hernández y Rafael Ricardo Valdez Vázquez explicaron a este diario que a partir de los llamados de atención de la ONU y la OMS se hicieron varios compromisos a nivel internacional, con tareas para tres grupos involucrados en la resistencia antimicrobiana: 1) los gobiernos, 2) la industria agroalimentaria y 3) la industria farmacéutica.

Los gobiernos se comprometieron a establecer regulaciones más estrictas para la venta de antibióticos. En México ya se habían adoptado medidas de este tipo cuando se ordenó que los antibióticos no se vendan sin receta, pero hay otros compromisos de gobierno, como el establecimiento de redes de vigilancia y reportes epidemiológicos para detectar rápidamente la aparición de casos de resistencia.

La industria agroalimentaria se comprometió a reducir el uso de antibióticos en la crianza de animales que posteriormente son consumidos por seres humanos, pues las dosis pequeñas de medicamentos que entran a través de la carne, leche, huevo u otros derivados, pueden poner en marcha la resistencia de bacterias ya presentes en el cuerpo de quien consume esos productos.

En el caso de la industria farmacéutica, se pidió impulsar la educación entre los médicos y los pacientes sobre los daños que puede producir el uso sin control de antibióticos. Además se pidió hacer conciencia dentro de la industria de que tener muchos antibióticos en el mercado aumenta la posibilidad de que se presenten casos de resistencia.