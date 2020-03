En minoría profundísima, los hombres sintieron una vez lo que ellas viven todos los días

El papel de los varones fue mínimo, en el número y en el mando dentro de los contingentes. Su papel más notorio fue el de ser reconvenidos para abandonar contingentes que no fueron planeados como mixtos y otro, el de la leyenda negra de que hay hombres entre las anarcas encapuchadas

A pesar de que los colectivos feministas llamaron a que los hombres no asistieran a la marcha del 8 de marzo, muchos se animaron a sumarse, usando los distintivos y colores del movimiento. Lo que más destacó de su participación es que eran una minoría extremadamente pequeña. Se calculó que a la movilización asistieron aproximadamente 80 mil manifestantes y de esa cifra, a lo mucho, un par de miles de hombres habrán acaso. Así de diametral era la diferencia.

Había algunos que eran mayores de edad, extranjeros y niños; pero es claro que la lucha ya tomó género y muchas mujeres quieren que estén al margen de esta.

Dentro de la organización de la movilización, el único espacio destinado para ellos se encontraba en el contingente mixto. En los primeros contingentes se encontraban las mujeres que hacían parte de los colectivos organizadores y un poco más atrás las víctimas de violencia de género; los hombres estaban al final. Y además, en estos espacios los hombres no lideran la movida, no mandan y tal vez no se sienten en un espacio seguro.

¿Cómo sentirse en un espacio seguro cuando las mismas arengas son en su contra? Es probable que se llegaran a sentir intimidados y es probablemente los hombres que hoy salieron a las calles experimentaran algo parecido al miedo que todos los días viven las mujeres al estar solas por las calles, ¿me increparán? ¿quizás me vaya a pasar algo desagradable? Son preguntas que seguramente pasaron por la cabeza de algunos de ellos.

Aun así los pocos que lograron sumarse tenían letreros en contra de los feminicidios y también exigían medidas a la creciente ola de violencia de género en el país. Ni eso cambió el ambiente hostil que vivieron por momentos. Al final muchos prefirieron salirse del contingente y observar la masa a un costado de la calle, porque claro, algunos sí fueron reconvenidos y cuestionados por estar ahí. Primero miradas al varón, después órdenes (no peticiones) para que abandonaran el contingente si este no era el mixto, el único reservado para ellos.

Un dato más sobre hombres, desde hace un tiempo circula la versión de que algunos de ellos están en las marchas, mezclados con las anarcas encapuchadas, y que son quienes realizan los destrozos.

Las escenas de violencia de los grupos de mujeres anarquistas son protagonizados por quienes evidentemente son mujeres, pero es posible ver a algunos que podrían ser hombres encubiertos, con maquillaje en los ojos para tener apariencia femenina. Esto seguirá siendo una leyenda urbana de las muchas que rodean al movimiento feminista, pero lo que es un hecho es que la gran movilización de mujeres le ha dejado a los hombres, aún a los que apoyan, un lugar pequeño y marginal en este 8M.

