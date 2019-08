En seis meses el FCE ahorró el 30% de su presupuesto: Taibo II

En seis meses el Fondo de Cultura Económica (FCE), que dirige Paco Ignacio Taibo II, ha ahorrado 30.1% de su presupuesto, cifra que no impactará en el presupuesto que la editorial solicitará en el ejercicio de 2020.

“En seis meses hemos ahorrado el 30.1% de lo que costaba el FCE. Eso no impactará en el presupuesto de 2020 pero sí impactará en que tenemos más dinero para hacer más libros”, señaló Taibo II después de la presentación del programa de la tercera Feria Internacional del Libro Judío (FILJU).

El funcionario señaló que están esperando las últimas ampliaciones presupuestales del ejercicio anterior que llegarán en septiembre, así como la resolución al problema financiero de Educal.

“Hasta ese momento no vamos a poder hacer el presupuesto del año que viene. La cifra del 30.1% no la sé, lo pedí en porcentaje y me lo dieron en porcentaje. Además no me conviene decirlo”, comentó.

El también escritor expresó que ya tuvo tres conversaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolver la deuda de Educal.

“Tiene que resolverse ya, si no Educal está en quiebra. Desde enero se dijo: Educal anda cargando 80 millones de desbalance presupuestal, ¿quieren que cierre, que se declare en quiebra o que Hacienda tome en sus manos el problema?. El desastre viene de 10 años de mala gestión. Espero que esto se resuelva”, dijo.

Taibo II también comentó que en el resto del año lanzarán 20 novedades, entre ellas: Rey Carbón, del estadunidense Upton Sinclair;Qué difícil es ser Dios, de Arkadi Strugatski y Boris Strugatskii; Allegro, de Ariel Dorfman; Monarcas, de Juan Hernández Luna y Sebastien Rutes; y Hamburgo en las barricadas, de Larisa Reiner.