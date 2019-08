“En seis meses logramos bajar índices delictivos en la Benito Juárez”: Taboada

Dice Santiago Taboda, alcalde de la Benito Juárez, que en seis meses ha logrado disminuir el índice delictivo en el territorio. El mérito, asegura, no es de él sólo.

Taboada comenta que la combinación entre el fortalecimiento de la estrategia de seguridad “Blindar BJ” y el trabajo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han sido la clave para mantener a la baja los principales delitos que aquejan a los vecinos de la zona.

En entrevista con Crónica, el alcalde panista enumera los delitos que han ido en descenso: robo a transeúnte, robo a conductor de vehículo, robo a negocio con violencia y robo a casa habitación, aunque no mencionó cifras.

El alcalde panista cuenta orgulloso que en días pasados estos resultados en materia de seguridad fueron reconocidos por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en una reunión; incluso lo puso de ejemplo.

Ese día Sheinbaum destacó la baja delictiva en la alcaldía.

“La jefa de gobierno hizo un reconocimiento muy particular a este semáforo en verde que se ha sostenido durante seis meses, es decir todos los meses hemos tenido disminución de delitos, todos los meses hemos mejorado nuestra eficiencia en función de las puestas a disposición, es decir la estrategia es la correcta”, afirma.

Pese a ello, el ex diputado federal insiste en que, aunque la estrategia Blindar BJ ha dado buenos resultados, no se pueden bajar los brazos y se debe continuar con el trabajo para erradicar la inseguridad y la violencia, “pues aún no se ha erradicado por completo el problema”.

“No se han acabado los delitos, quiero ser muy claro, pero hemos evitado que a más gente le pase, por supuesto que hoy sigue habiendo algún robo a casa habitación, algún robo a negocio con violencia, algún robo a conductor, pero hemos desarticulado, nos hemos puesto a trabajar para llevar a cabo esto y eso es un reconocimiento que hizo ayer la jefa de Gobierno por estos seis meses de manera sostenida”, manifiesta.

BLINDAJE. Con una inversión de 150 millones de pesos anuales, explica Taboada, la estrategia de seguridad que empezó a implementarse a partir de los primeros días de diciembre, busca acortar los tiempos de respuesta de la policía a dos y tres minutos. “Tenemos que mejorar la atención de las autoridades policiacas ante alguna emergencia o denuncia, haciendo mucho más eficiente su labor”.

“La estrategia comprende varias etapas, la primera era quintuplicar su estado de fuerza y lograr tener capacidad de respuesta”, añade e indica que se llevó acabo un acuerdo con la Policía Bancaria Institucional para aumentar a 300 elementos policiacos.

Posteriormente, menciona, se trabajó en el equipamiento y capacitación de los elementos para lograr “un parque vehicular que pudiera atender una necesidad que la población no distingue, la población dice: me robaron y no dice si fue o si no lleg ó la patrulla que pudiera responder a las necesidades de la población”.

“Si nosotros nos hubiéramos esperado a la entrega de patrullas, estamos hablando de que estamos terminando el mes de julio, hubieran pasado muchos meses sin haber tenido detenciones importantes, que fueron a través del equipo de Blindar Benito Juárez, por eso yo tomé la decisión, con el presupuesto de la administración anterior de destinarlo a la compra de patrullas”.

Además, comenta que la tercera etapa de la estrategia comprende un arduo trabajo de investigación, de fortalecimiento de las herramientas y de inversión en equipamiento para sus elementos, con el objetivo de detectar bandas criminales, pero sobre todo para poder desarticular estos grupos delictivos, siendo la investigación la piedra angular de la estrategia.

Taboada hace hincapié en que “el problema de seguridad de la ciudad no se va a resolver solamente con patrullas o con elementos, el problema de la ciudad también se tiene que resolver a través de estos mecanismos en donde la georreferenciación logre mapear algunas de las actividades delictivas, en donde en tiempo real se pueda conocer qué es lo que está pasando y así puedas atender esta demanda.”

Santiago Taboada reitera su compromiso con la ciudadanía: “Queremos que la gente siga aprovechando sus parques, sus espacios públicos, sus plazas, que salga a comer con sus hijos, porque eso quiere decir que se sienten seguros y si en algo voy a trabajar es en que Benito Juárez sea la alcaldía más segura de la Ciudad de México”.