En siete días se darán resultados de revisión de cajas negras: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en siete días entregarán los resultados de la revisión de las cajas negras de los trenes que chocaron el martes pasado en la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro.

Asimismo, indicó que la investigación corre a cargo de una empresa alemana. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina anunció que se destinará una inversión de 32 mil millones de pesos con el objetivo de renovar toda la red del Sistema de Transporte Colectivo; sin embargo, explicó que estas acciones comenzarán en la Línea 1, que este año cumplirá 51 años de operación, lo que la convierte en la línea más antigua.

“Por muchos años se abandonó el mantenimiento del Metro y lo que nosotros estamos apostando es más que a líneas nuevas es a generar una inversión muy importante para que esté funcionando con las mejores tecnologías que se utilizan ahora en los Metros de todo el mundo”, reiteró.

Por medio de esta inyección de capital se pretende realizar la compra de nuevos trenes, cambiar la manera en la que operará la línea modernizándola con metodologías digitales, mismas que no existen actualmente, y renovando las vías.

Dicha inversión fue autorizada por el Congreso de la Ciudad de México para que se lleve a cabo en 10 años, pero será en los primeros tres años, una vez que se tenga la licitación, donde Sheinbaum señaló que se verá la mayor parte de esta transformación.

“Esta misma semana se tenía contemplada la primera parte de la licitación y la próxima semana ya se desarrollaría. Es una licitación internacional que tiene que ver con toda la modernización de la Línea 1, como ya lo habíamos dado a conocer”, explicó Sheinbaum.

Asimismo, la mandataria lamentó que los dos pesos que se subieron a la tarifa la administración pasada, no hayan servido de mucho, al faltarle mantenimiento al transporte.

SIN CAMBIOS. La jefa de Gobierno aseveró que no piensa remover a Florencia Serranía de la dirección del Metro, pues no existe “ninguna razón para hacer cambios”.

Además, comentó desconocer que personal del STC exija la renuncia de Florencia Serranía y acusó que ese planteamiento es resultado de la politización de la oposición, pues durante estos días se ha tenido comunicación constante con el líder sindical de los trabajadores del Metro.

“No, no he pensado en hacer cambios y repito, para no generar ninguna especulación, yo entiendo que a la oposición le gusta hacer, politizar todo en este sentido, pero hasta ahora no hay ninguna razón para hacer ningún cambio y tenemos que esperar al peritaje basado en evidencia científica, de otra manera estaríamos especulando”, dijo, por lo que solicitó a la población, a los medios de comunicación y a los usuarios del Metro esperar el resultado de la auditoría basada en la evidencia científica.

“Y una vez que tengamos esto, tomemos las decisiones conducentes, pero primero hay que saber exactamente qué fue lo que ocurrió, y a partir de ahí, poder tomar las siguientes medidas; si hubo responsables o no hubo responsables”, remarcó.

Por su parte la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, aseguró que, si ella resulta responsable de la colisión de dos trenes de la línea 1 asumirá totalmente las consecuencias.

“Yo cuando llegué dije que el Metro iba a cambiar y sí, eso ha sido uno de los cambios más importantes. Es decir, tiene que trabajarse todo con absoluta transparencia y quien sea responsable, va a asumir su responsabilidad; si soy yo, la asumo”, expresó.

Durante una entrevista radiofónica destacó que el análisis del choque del martes por la noche en la estación Tacubaya debe ser objetivo ya que “lo está haciendo un tercero, no es lo mismo que yo diga algo y que dependa de mi simpatía o no simpatía, lo que está grabado es lo que va a interpretar el tercero”.