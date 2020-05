En tiempo récord se está desarrollando vacuna contra COVID-19: Laura Palomares

"En México actualmente solo se producen dos vacunas, la de hepatitis B y el principio activo de la vacuna para influenza (que se termina en Francia), pero cada año nacen 2 millones de niños que requieren vacunas y hemos tenido desabastos muy importantes. Tenemos que investigar y desarrollar vacunas en México, no sólo para ser autosuficientes sino para ser capaces de evaluar y participar en desarrollos de otros países", expresó la doctora Laura Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, durante la conferencia virtual "¿Vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México?", que coordinó el biólogo Antonio Lazcano Araujo, integrante de Colegio Nacional y Premio Crónica.

Durante la transmisión que se realizó desde la página de El Colegio Nacional, la doctora explicó algunos aspectos del proceso de desarrollo de una vacuna. Comentó que hay vacunas virales (las tradicionales), vectorizadas, y recombinantes, que a su vez se dividen en "subunidades" y "partículas pseudovirales" (VLP).

"No sabemos cuál tipo de vacuna va a ser la ganadora en el caso de COVID-19, las vacunas que están en desarrollo son de todos los grupos", señaló Palomares.

Añadió que para llegar al mercado una vacuna primero tiene que pasar por varias etapas. La primera fase es exploratoria, se busca el antígeno adecuado y se requiere el uso de animales de laboratorio porque el sistema inmune es tan complejo que los investigadores aún no son capaces de emularlo in-vitro. Después, se selecciona un adyuvante y se hacen estudios de seguridad en condiciones estrictas.

Posteriormente, las pruebas clínicas en humanos se realizan en voluntarios sanos y constan de otras 3 fases a lo largo de las cuales se tiene que demostrar que los beneficios de la vacuna son mayores a los riesgos: se miden los efectos secundarios y se comprueba que la vacuna sea segura y eficiente.

Para el caso del COVID-19, apuntó que en 3 meses ya hubo evaluación en humanos, lo cual es un récord nunca antes visto. Indicó que, aunque se trata de un virus nuevo ya se tenía un conocimiento importante del SARS, por lo que la investigación no empezó de cero, y estima que habrá una vacuna en el mercado para la población en riesgo dentro de 6-18 meses. "Todo lo que estamos viviendo ha sido difícil y terrible, pero una de las cuestiones positivas es que este tipo de crisis nos llevan a acelerar desarrollos necesarios para la salud", observó.

Dentro de los retos para desarrollar una vacuna contra el SARS-COV-2, Palomares destacó que anticuerpos dirigidos a regiones diferentes al dominio de unión del receptor pueden tener efectos adversos importantes, como la amplificación del virus o las inmunopatologías y tormentas de citosinas.

Agregó que en México hace falta cerrar el círculo virtuoso en el que la academia genera conocimiento mientras que en la industria ese conocimiento resulta en innovación y finalmente en bienestar para la población.

"Doctors Without Borders y otros especialistas dicen que hay que cambiar los principios capitalistas que sostienen a la industria farmacéutica para resolver la crisis de vacunas en el mundo. Yo pienso que tiene que ver con políticas públicas que fomenten el desarrollo de vacunas en México y que tengan como fin último garantizar la salud de la población y no el negocio -que es lícito y adecuado para empresas privadas, pero no puede ser lo que determine el uso y disponibilidad-", manifestó.

Recordó que en 1990 el país era auto-suficiente en la producción de vacunas del cuadro básico y destacó que una razón para el desabasto mundial de vacunas de los últimos años es el bajo margen de utilidad que tienen, pues a pesar de la alta demanda, la baja utilidad reduce el interés de laboratorios científicos por producir vacunas.

Concluyó que si no desarrollamos y fabricamos vacunas en México, "cualquiera nos va a venir a vender espejitos".

Accede a la conferencia en: https://www.youtube.com/watch?v=SBlaczqL16o