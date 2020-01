En tres años concluirá proyecto inmobiliario y de restauración del Polyforum: Alfredo Suárez

El proyecto inmobiliario integral y restauración del Polyforum Cultural Siqueiros concluirá dentro de tres años. Los trabajos de rehabilitación comenzarán a realizarse en la cubierta y continuarán en los 12 paneles exteriores, aseguró Alfredo Suárez Ruiz, presidente del recinto, en entrevista posterior al homenaje luctuoso del artista plástico David Alfaro Siqueiros.

Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), señaló que esta institución asumió el compromiso de formular el proyecto de recuperación técnicamente viable, el cual, apunta, “estamos por concluir para iniciar un proceso de restauración basado en un proyecto integral”.

Para el proyecto de desarrollo inmobiliario y restauración de este recinto, que debido a su deterioro ha permanecido cerrado desde octubre del 2017, se cuenta con un presupuesto de 4 mil millones de pesos que, desde 2013 se encuentran en un fideicomiso de la banca Mifel y que contempla la construcción de un edificio y una plaza en una superficie de 6 mil metros cuadrados, explicó Suárez Ruiz.

“Ahí están los recursos para hacer el proyecto inmobiliario integral y, sobre todo, para restaurarlo: cambiar el techo, hacer un nuevo espectáculo de luz y sonido, así como la construcción de dos museos”.

No obstante, el presidente del Polyforum Cultural Siqueiros señaló que aún no se han concluido los proyectos por parte del INBAL ni la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), pero que no ha existido alguna modificación. “Todo va como lo planeado”.

“Todo el año hemos tenido reuniones de trabajo con los señores Suárez, pero también con la Secretaría de Cultura de la CDMX y Seduvi, porque el tema del Polyforum es un tema de ciudad, urbano y patrimonial. El avance que tuvimos el año pasado fue separar los temas”, explicó Lucina Jiménez.

El gobierno de la ciudad asumió la relación con el proyecto inmobiliario y el INBAL la responsabilidad de atender las solicitudes que se vayan planteando para la restauración del patrimonio artístico, así como la formulación de un proyecto de recuperación técnicamente viable. “En estos días nos vamos a reunir con los señores Suarez para trazar la ruta y concluir ese proyecto este año”, añadió.

“Estamos caminando de una manera interinstitucional e interdisciplinaria; ahorita estamos esperando el resultado de un estudio que hizo el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México para el Polyforum”.

Con base en diagnósticos que se han realizado desde el INBAL, Lucina Jiménez descartó la existencia de algún daño irreversible en las obras. “Eso se lo debemos a las técnicas y visión de Siqueiros, quien sabía que producía obra para estar a la intemperie y que iba a estar expuesta”.

MURALES CENTRO SCOP. Respecto a los murales ubicados en la antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la directora del INBAL señaló que se está buscando asesoramiento internacional, particularmente en España, ya que la técnica constructiva con la que están adheridos los mosaicos es parte del sentido patrimonial de esta pieza.

“Tienen sistemas constructivos que plantean un reto técnico muy grande y se requiere otra manera de asumir la posibilidad de retirarlos o no, porque sólo se retiraron aquellos que fueron reconstruidos después del sismo del 85”.

Ante la pregunta de si existe algún riesgo de pérdida, Lucina Jiménez contestó: “No están en riesgo de colapso, pero no podemos tomar la decisión de manera arbitraria y superficial, sino que necesitamos conocer bajo qué mecanismo o recurso técnico poder asumir la recuperación, ya que los inmuebles fueron construidos en concepto de integración del diseño de las artes plásticas y la procedencia de los mosaicos con los que se formaron los murales, los cuales proceden de todas las regiones del país”.

Los murales representan un elemento fundamental, añadió, pero también es importante el concepto espacial y su relación con el espacio urbano. “Nos vamos a tomar el tiempo necesario y el INBA está monitoreando, ya que está participando el Instituto de Ingeniería de la UNAM en la realización de análisis estructurales y de comportamiento de mecánica de suelos”.

EXPOSICIONES. Este 2020, la obra de David Alfaro Siqueiros participará en exposiciones colectivas en Holanda, Nueva York y Austin, Texas. “Vamos a llevar a cabo la presencia de Siqueiros en exposiciones de por lo menos dos países donde sabemos que como gran internacionalista hizo una contribución importante al diálogo del arte como una herramienta de cambio social y político”.

Jiménez destacó que al INBAL tiene en posibilidad de apreciación de la ciudadanía cerca de 35 obras del pintor, considerando la Tallera, el Museo Nacional de Arte y el Museo de Arte Moderno, donde ahora se trabaja en la restauración de obra de caballete.

PUBLICACIONES. A partir de marzo, el INBAL difundirá los manifiestos políticos y planteamientos críticos que David Alfaro Siqueiros tenía respecto a la educación artística, a través de publicaciones editadas por el propio instituto.

“Queremos asumir a Siqueiros desde la formación que un artista debe de tener, porque él innovó muchos elementos técnicos para la generación de obra artística para espacio público, pensando en espectadores en movimiento”.