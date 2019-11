En vilo, elección del nuevo titular de la CNDH

La elección del próximo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está en vilo, porque ninguno de los candidatos de la terna alcanza hasta ahora la mayoría calificada que la ley pide para ocupar este cargo luego de que las posiciones de Morena y la oposición en el Senado se “ideologizaron” y “dogmatizaron” según explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

Este martes, el Pleno completará la última de tres rondas de votación para elegir a quien a partir del 16 de noviembre próximo sustituirá a Luis Raúl González Pérez en el cargo, pero de acuerdo con Monreal no se ha logrado construir la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes del Pleno del Senado que exige la Constitución para este cargo.

“No tengo la mayoría calificada y no he podido construir la mayoría calificada, ésa es la verdad, porque se dogmatizó la discusión. Están los que están en favor de Rosario a piedra y lodo y los que están en contra de Rosario a piedra y lodo, sin que nadie mueva su posición. Es la primera vez que tengo problemas para construir una mayoría calificada y me temo que puede no tenerse mayoría calificada mañana, es muy probable que no pueda construir la mayoría calificada”, reconoció.