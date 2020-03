En Yucatán, las aves nos indican la salud o deterioro de ecosistemas: Ernesto Gómez Uc

En la Península de Yucatán han sido identificadas 570 especies de aves diferentes y un tercio de ellas son migrantes que vuelan más de3 mil 500 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá en busca de zonas de alimento y reproducción durante el invierno y verano. Esas aves son uno de los indicadores más importantes sobre la salud y el deterioro de los ecosistemas de esta región, desde la costa hasta la selva, como explicó el biólogo y maestro en ciencias Ernesto Gómez Uc.

El experto en aves habló con Crónica durante una visita a los manglares de Dzibintún, en el noroeste de Yucatán, durante un encuentro organizado por la organización de periodismo Inquire First con el director y responsable del Programa de Conservación de Aves de Pronatura Península de Yucatán.

“Una de nuestras tareas más importantes ahora es explicar a las personas cómo el cambio de uso de suelo en los ecosistemas afecta a las aves y éstas son indicador de daños que están ocurriendo a otras especies. Tenemos, por ejemplo, el caso de un ave conocida como Matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus) que existe exclusivamente en las dunas de arena costera de Yucatán. Ésa es una zona muy delgada y ahora están construyendo casas de veraneo y eliminando la vegetación. Ésa es una amenaza que ha hecho que la especie se encuentre en peligro de extinción”, indicó.

“También está el ejemplo de los bosques de manglar, que han sido destruidos en algunas zonas de la Península y que funcionaban como lugar de refugio y alimentación de numerosas especies migratorias que llegaban a descansar después de cruzar el Golfo de México. Algunas de ellas llegaban a nutrirse y a acumular más grasa antes de seguir su migración a lugares tan lejanos como la Tierra del Fuego (en Chile). Además hay que entender que cuando se afecta a un ecosistema, por ejemplo el manglar, no sólo se afecta a algo visible como las aves, sino a peces que usan esa zona como guardería, a mamíferos que se alimentan, y se pierden servicios ambientales como la captura de carbono y el amortiguamiento de efectos climáticos extremos como los huracanes y tormentas”, agrega el integrante del Grupo de Trabajo Internacional de la Garza Rojiza, dirigido por el servicio de pesca y vida silvestre de Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service).

IMPRESIÓN ESCARLATA. Hijo de una profesora de biología, Ernesto Gómez nació en Mérida pero vivió los primeros 17 años de su vida en Huimanguillo, Tabasco. De esa región recuerda los viajes familiares en ríos y la gran impresión que le provocó, en la infancia temprana, ver una gran población de guacamayas rojas perchadas en un muro, a un costado del río.

“En ese momento supe que quería ser biólogo y dedicarme a estudiar aves. Después fui creciendo y leyendo todo lo que caía en mis manos sobre aves, por ejemplo de las enciclopedias que vendían de casa en casa o los videos sobre naturaleza que grababa David Attenborough”, dice Gómez Uc.

Al ingresar a la Universidad Autónoma de Yucatán profundizó en la comprensión y fascinación por las aves y sus interacciones con comunidades humanas: su tesis de licenciatura en Biología estudió la problemática que se generaba entra las aves y los agricultores de maíz tradicional. Observó las pérdidas que las aves provocaban, pero también documentó cómo eran las comunidades humanas las que se habían expandido hacia regiones históricamente ocupadas por aves. “Era como si se hubieran metido a su territorio a llevarles una mesa llena de comida”, indica.

Ya en la maestría enfocó su segunda tesis en el estudio de las aves como indicadores de ordenamiento ecológico territorial, en la zona sur de Yucatán. Así se diseñaron algunas acciones de conservación.

“La información científica y biológica sí puede influir en el diseño de políticas públicas, pero es mucho más importante reconocer que puede influir en la población. A lo largo de estos años de trabajo con Pronatura le hemos llevado a las comunidades información científica sobre aves que ya conocían empíricamente. Les hemos explicado la manera como impacta negativamente a los ecosistemas el uso de plaguicidas o el tirar plásticos. Esto ha generado cambios de actitud, aunque todavía es mucho lo que se tiene que trabajar en educación y en involucrar a las personas en la conservación”, indica el biólogo que es miembro de diversas organizaciones internacionales como la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Ernesto Gómez dice que la vida de biólogo es muy satisfactoria, a pesar de las dificultades que enfrentan actualmente los ecosistemas y del múltiple trabajo pro-bono que se tiene que hacer para profundizar en la educación y en promoción de actividades amigables con el ambiente.

“Todavía tenemos una riqueza muy grande que debemos cuidar. Esto no significa que nos opongamos a proyectos productivos, pero sí que hay que ser muy cuidadosos con los ecosistemas que siguen bien preservados”, concluyó.