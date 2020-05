Encarar la muerte, una experiencia que muchos médicos viven en la soledad

Doctora en ciencias, integrante del Colegio de Bioética y profesora del Departamento de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Asunción Álvarez del Río afirma que una de las experiencias más difíciles que debe encarar cualquier médico es cuando recibe datos de que ya no hay nada que hacer para salvar la vida de un paciente.

Encarar el fenómeno de la muerte desde la medicina y participar en el proceso llamado Decisiones al final de la vida es una experiencia compleja que muchos profesionales de la salud viven en soledad. Por eso la doctora Álvarez del Río explica que los médicos y familiares de los pacientes pueden encontrar apoyo en principios bioéticos que han sido analizados y reflexionados durante mucho tiempo por médicos, enfermeras, psicólogos, filósofos y abogados.

Dos principios bioéticos se destacan: el de beneficio y el de respeto a la autonomía del paciente.

“Para abordar el primer principio hay que preguntarse: ¿Este tratamiento que me estoy planteando va a beneficiar o no va a beneficiar al paciente? Para esto hay que entender que más vida no siempre es un beneficio. A veces, el beneficio es dejar de prolongar una vida en donde predomina ya el sufrimiento”, indica la autora de los libros Práctica y ética de la eutanasia (2005 y 2014), y Un adiós en armonía. Una invitación para aceptar la muerte y abrazar la vida (2015).

Al referirse al segundo principio bioético para tomar decisiones al final de la vida, que es el principio de respeto a la autonomía del paciente, la universitaria argumenta que éste se puede aplicar en condiciones ideales si el paciente está consciente, aunque esto no ocurre en todos los casos cercanos a la muerte.

“Si este paciente ya ha reflexionado en la situación que se encuentra, puede tener claro que ya no quiere arriesgarse a tener una muerte en un lugar en donde va a estar solo y en el que quizá no podrá estar cerca de sus seres queridos. En contraste, también puede haber quien diga: ‘yo sé que hay muy poca probabilidad, pero quiero que se me haga todo’. Entonces, aquí lo que hay que priorizar es el respeto a la autonomía del paciente”.

Estas decisiones son más complejas cuando el paciente grave no está consciente, por eso es importante que, cuando hay salud, las familias hablen sobre cómo preferirían morir, pues en muchas ocasiones son los familiares quienes tienen que tomar las decisiones con el médico.

“El paciente pudo haber dejado por escrito lo que se llama voluntad anticipada. Si no lo dejó, pues la familia, que conoce cómo es ese paciente, qué valores tiene, qué dijo en la vida, pueden decir a los médicos qué hacer”, añade.

Licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM y doctora en Ciencias por la UNAM, es profesora e investigadora con líneas de estudio enfocadas en la muerte en la práctica médica, eutanasia y bioética.

REFLEXIÓN Y DOCENCIA. El próximo 26 de mayo, la doctora Asunción Álvarez participará en la edición virtual del Festival de Ciencia y Arte El Aleph, de la UNAM, con una plática llamada Decisiones al final de la vida COVID-19. En ella hará referencia a preguntas y escenarios complejos que se hicieron realidad a partir de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ha provocado alrededor de 311 mil muertes en el mundo y más de 4 mil 700 decesos en México.

En la actual pandemia de COVID-19, las decisiones de bioética se toman con variables adicionales como la necesidad de separación entre pacientes y sus familiares, el distanciamiento entre pacientes y personal de salud y el alto número de personas que ingresan en estado grave a las salas de emergencia, donde la cantidad de recursos humanos y materiales para atenderlos es limitada. El ejemplo más visibilizado es la asignación de un número bajo de ventiladores mecánicos para auxiliar a muchos pacientes con dificultad para respirar. Este tipo de escenarios no sólo se presentan en epidemias, sino en desastres naturales.

“El principio bioético que prevalece en esos casos es el principio de justicia social, porque la atención ya no es uno a uno; médico con paciente y familia, sino que es una atención en la que el médico está respondiendo a la comunidad, que cuenta con recursos escasos”, señala la experta, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Asunción Álvarez fue consejera de la Comisión Nacional de Bioética de 2006 a 2009 y secretaria general y Académica del Colegio de Bioética, A.C de 2006 a 2012. De junio a noviembre de 2012 realizó una estancia sabática en el Joint Centre for Bioethics de la Universidad de Toronto trabajando en el proyecto Análisis ético y legal de las diferentes modalidades de muerte asistida.