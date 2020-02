Encuentra el amor verdadero: ACGT

Deja que llegue a tu boca para encontrar la cura de mi mal, permite adentrarme más allá de los labios y encontrar en tu ser la sustancia que me regrese a la vida, todo depende de ti y de un acto de auténtico amor verdadero.

Rompe esta soledad que me abruma, el saber que se acerca mi hora final me llena de ansiedad y angustia, acércate, da un paso hacia mí, pues no importa qué tan lejos estemos, ya que existe algo que nos unirá y cambiará para mí siempre el destino.

Es así como algunas gotas de saliva extraídas del interior de tu boca, indicarán con precisión a qué alma podrás salvar, y en caso de no ser así, por lo menos brindarás calidad y consuelo a sus últimos días de vida.

Con la saliva, especialistas en técnicas para el manejo del ADN podrán identificar cuáles son tus características genómicas, las registrarán en un gran archivo y tras asignarles un código, tendrán esta información disponible y a la mano para cuando un niño o adulto te necesiten.

Desde que te toman la muestra de saliva y durante los próximos veinte años, tendrás que estar pendiente de tu teléfono celular, ya que en cualquier momento puedes recibir una llamada del “Cupido Genético” avisándote que ha encontrado a la persona que necesita específicamente de tu ayuda, ya que entre ambos comparten rasgos similares del ADN.

Para salvar una vida y cambiar el curso de la historia de una familia, sólo es necesario hacer una donación, procedimiento que en tres de cada diez casos requiere de una punción en médula ósea para extraer las células que se van a ocupar; y en 70 por ciento de las veces basta con una simple extracción de sangre.

Con la donación de médula ósea, los médicos pueden curar enfermedades consideradas como raras o poco frecuentes, esos padecimientos que ocurren uno en un millón de habitantes pero que cuando se viven en carne propia crean una sensación de soledad y angustia, ya que los medicamentos existentes son monetariamente inaccesibles y poco o nada útiles.

Las enfermedades que se pueden curar al recibir el trasplante de médula ósea son principalmente cánceres en sangre (leucemias) e inmunodeficiencias, comprendiendo un total de 72 padecimientos que pueden ser resueltos con una donación.

De acuerdo con el doctor Héctor Ortiz, quien ocupa el cargo de Enlace de Trasplante de la organización civil Be The Match, a diferencia de la donación de cadáver a huésped vivo, cuando se regala médula ósea se hace en vida y esto puede realizarse más de una vez, ya que las células se regeneran cada tres meses.

UNIENDO ALMAS. La leucemia linfoide aguda es el cáncer en sangre más frecuente entre la población infantil, padecimiento que puede superarse con el trasplante de médula ósea, sin embargo el reto a superar es encontrar a donante adecuado que regale sus células al menor y que éstas sean compatibles. El doctor Héctor Ortiz comentó que habitualmente los donadores son los hermanos directos, sin embargo hizo hincapié en que las probabilidades de que una persona consanguínea sea compatible con quien necesita el trasplante son apenas de 30 por ciento.

“Aunado a esto, las oportunidades de que dentro de la misma familia esté el donador se reducen y esto es porque ahora los papás tienen menos hijos, con lo que será necesario encontrar a la persona que done la médula ósea fuera del hogar”, comentó el Doctor Ortiz.

Para dimensionar lo difícil que puede ser encontrar a la persona que va a regalar la médula ósea, hay que recordar todo lo que se tiene que hacer cuando se trata de reponer sangre en una institución médica, ya que las personas aun cuando quieren apoyar, no son candidatas a donar por cuestiones médicas como alto colesterol y enfermedades crónicas, entre muchas otras.

Con la finalidad de evitar la pérdida de tiempo y encontrar al donador exacto, Be The Match cuenta con un vasto banco de potenciales donadores listos para brindar una segunda oportunidad a quien lo necesite.

El doctor Ortiz comentó que esta organización sin fines de lucro tiene treinta años de experiencia apoyando a las personas que habitualmente se quedan sin respaldo, pues al tratarse de enfermedades poco frecuentes los apoyos son escasos. “El trasplante de médula ósea de una persona que no sea familiar a quien lo necesita es un procedimiento que no tiene cobertura en el Insabi ni en ninguna compañía aseguradora”, subrayó.

A través de Be The Match las familias que necesiten de un trasplante de médula ósea recibirán una beca completa que cubre los gastos de los estudios de histocompatibilidad, es decir, la organización civil paga los análisis que se hacen para determinar si los genes de la muestra de saliva empatan con los de la persona que recibirá la donación. Aunado a esto, Be The Match también cubre el 50 por ciento de la operación de trasplante hasta un límite de 20 mil dólares, lo cual es un apoyo significativo, sobre todo si se considera que este procedimiento puede costar hasta un millón de pesos.

Finalmente, Héctor Ortiz comentó que de los 25 hospitales que en México practican el trasplante de médula ósea, solo siete están afiliados a Be The Match, por lo que así como invitó a todas las personas a convertirse en posibles donadores, también exhortó a las instituciones médicas a que se sumen a la causa. “Los médicos que están afiliados con nosotros reciben beneficios como becas para congresos médicos nacionales e internacionales, así como educación continua en temas actuales de trasplante de médula ósea, por lo que el beneficiado no sólo es el paciente sino también el profesional de la salud que lo atiende”, concluyó.

¿A DÓNDE ACUDIR?

Be the match México,

organización sin fines de lucro

Sitio: www.bethematch.org.mx

Correo: info@bethematch.org.mx

FB: @BeTheMatchMexico

Tel: 554-169-6818