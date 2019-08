ENES León apoya atención de infantes con parálisis cerebral

En México, la parálisis cerebral es la principal causa de discapacidad motora en niños, y la UNAM, a través de la Escuela Nacional de Estudios Superior (ENES), unidad León, apoya a esta población en su Clínica de Prevención a la Parálisis Cerebral.

Allí se atiende a niños, desde recién nacidos y hasta cinco años de edad, para prevenir o minimizar las secuelas de este padecimiento. Es un programa gratuito, por medio del cual se les realizan estudios clínicos y se les brindan terapias.

“Aplicamos terapia de locomoción refleja de Vojta, que estimula los patrones normales del movimiento humano. El pequeño con lesión en el cerebro crecerá y su condición afecta su desempeño motor. No podemos eliminar la lesión, pero sí ayudar a que su cerebro se desarrolle y recupere movilidad de la manera más normal posible”, explicó Aline Cintra Viveiro, responsable del programa.

Profesores, alumnos y pasantes de la licenciatura de Fisioterapia atienden cada semana a 27 niños con parálisis cerebral. Sus padres se comprometen a llevarlos por lo menos tres veces a la semana para estimular puntos motores en talón, costillas y codos, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

“Queremos prevenir o minimizar las secuelas. En este programa atendemos a niños hasta los cinco años, porque a temprana edad tienen mayor plasticidad y los resultados son mejores”, agregó Cintra, doctora en Neurociencia.

Explicó que después de esa edad se añaden otras alteraciones músculo-esqueléticas debido a la falta de movilidad, como las atrofias musculares, que limitan el tratamiento.

“Si no tienen buena masa muscular o amplitud de movimiento articular, estarán limitados, independiente de la lesión cerebral. Lo que queremos es que no lleguen a ese punto”, dijo la también especialista en neuropediatría y motricidad humana.