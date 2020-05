Enfermera de hospital La Perla que acusó falta de equipo de protección, muere por COVID-19

A principios de abril, Estela Hernández Cruz, una enfermera de 33 años de edad, que laboraba en la guardia B en el Hospital de La Perla, en Nezahuacóyotl, el municipio con más contagios del Estado de México, denunció la falta de equipo y la calidad del mismo para el personal médico que debía entrar al área COVID en ese nosocomio.

Nunca obtuvo respuesta a sus quejas. Este domingo, Estelita, como le llamaban sus compañeros, murió por causa del COVID-19. Es la segunda víctima del personal médico que muere por coronavirus en ese hospital. El primer fallecimiento se registró el pasado 9 de abril, cuando el jefe de urgencias, Miguel Ángel Girón Guzmán, perdió la vida semanas después de haber realizado un viaje al extranjero.

“Hoy en la guardia ya no nos dieron el jumper blanco, dicen que ya no está en los lineamientos de protección, tuvimos que entrar con una sola bata desechable, la verdad pienso que es mucho riesgo para nosotros, ahorita no tenemos acceso para ver los protocolos según la jefa, y la verdad qué terror que ni siquiera nos dejen usar doble bata”, fue un mensaje que Estelita envió a uno de sus compañeros enfermeros el pasado 9 de abril.

Aún así, ella continuó en sus guardias médicas donde entraba al área COVID para atender a los pacientes contagiados.

De las últimas ocasiones que acudió al hospital, sufrió un ataque de “ansiedad” que casi le provoca un desmayo en esa área. Se recuperó y abandonó el lugar tras acabar su jornada.

Poco después ya no acudió. De hecho faltó a tres de sus guardias médicas. Nunca más se le vio. Este domingo perdió la batalla contagiada por COVID-19.

Contagios entre personal médico se disparan 261% en 10 días

De acuerdo con el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, del 14 al 24 de abril se elevaron los contagios de 535 a mil 934, lo que representa el 15 por ciento de los casos positivos totales confirmados en el país.

Hasta el 14 de abril, al menos nueve integrantes de la comunidad médica habían fallecido.

De los mil 934 casos, 47% son médicos; 35%, enfermeras; 15% son otros empleados del sector salud; 2% son laboratoristas y un 1% por ciento, dentistas.

La falta de equipo médico adecuado para tratar a los pacientes infectados, así como de capacitación del personal, son algunas de las causas que salen a relucir para explicar los contagios dentro de las clínicas y hospitales.

En ese sentido, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista Rodríguez, anunció que personal médico y de enfermería del Hospital General de la Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México, piden la destitución del director general, Martín Rosales Bahena, de la Jefa de Enfermeras, Santa Muñoz Olmedo, y del Líder Sindical Taps (Técnico en Atención Primaria de la Salud), Ramón Alvarado Pérez, por su negligencia y falta de ética profesional para proteger la salud de sus trabajadores ante la pandemia de Coronavirus, al negarles el Equipo de Protección Personal (EPP).

La legisladora precisó que médicos y enfermeras del Hospital General de la Perla han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de material adecuado para protegerse y evitar que continúe incrementando el número de contagios.

De hecho, personal médico de ese nosocomio revela que se encuentran cerca de diez infectados del personal de salud en el Hospital la Perla, “cuyas autoridades buscan excusas como la de inventarles viajes al extranjero para justificar su negligencia”, denunciaron los afectados, de acuerdo con la legisladora.

“El personal de Salud del Hospital de La Perla carece del EPP adecuado, les niegan los overoles para cubrir todo su cuerpo y evitar la exposición al virus, no cuentan con mascarillas N-95, les están proporcionando cubrebocas que utilizan los trabajadores que manejan solventes, el cual carece de las medidas de seguridad que recomienda la Organización Mundial de Salud (OMS)”, acusó la perredista.

