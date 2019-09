Enorme éxito el Torneo de Aniversario de las Cañadas Country Club

DRIVER.- Uno de los torneos de mayor éxito en la presente temporada, ha sido el torneo anual de aniversario, realizado en las Cañadas Country Club en el municipio de Zapopan, Jalisco, muy cerca de Guadalajara.

MADERA TRES.- Las Cañadas Country Club, fue el primer campo de golf en el mundo, en recibir un torneo de la LPGA Tour fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Su cancha es un par 72 de 6,850 yardas de recorrido, con 18 hoyos extremadamente complicados e interesantes, que permiten a cualquier golfista, amateur o profesional, desarrollar un golf de gran calidad y con gran satisfacción.

MADERA CINCO.- Dicho certamen, se jugó en formato stroke play, (por golpes) con corte a los 36 agujeros, basados en las reglas locales, de la USGA y de la Federación Mexicana de Golf y sólo pasaron a la final, los nueve mejores jugadores de cada categoría en caballeros y las seis mejores en damas. En referencia a las categorías, hubo desde campeonato hasta la “E” dos categorías senior y una de damas.

HIERRO SIETE.- El éxito de la justa es que tuvo más de 35 patrocinadores que ofrecieron premios y regalos a diestra y siniestra, lo que constituyó la alegría y satisfacción de los participantes, ya que los que no tuvieron la fortuna de ganar trofeo, se llevaron algo a casa.

HIERRO NUEVE.- Hubo estupendos premios para los jugadores. Para el primer Hole in One, cuatro autos de lujo 2019, un terreno en residencial Las Primaveras y tres carritos de golf. Diez premios a los mejores oyeses en cada uno de los cuatro pares tres, consistentes al primer lugar 75 mil pesos en efectivo; segundo lugar 50 mil, tercero 25 mil; cuarto una membresía semestral de Las Cañadas C. C.; quinto estancia y golf, 4 días tres noches en El Cid & Country Club de Mazatlán; sexto Pantalla de TV de 49 pulgadas; séptimo estancia con golf en Isla Navidad; octavo sillón ejecutivo; noveno lentes Maui Jim y décimo un kit de premios en la pro shop.

APPROACH.- Además, entre los participantes inscritos se rifó un reloj Tag Hauer, con valor superior a los 60 mil pesos. Dicho torneo fue un sonoro éxito.

PUTT.- También se pretende sea un gran éxito la séptima Copa de Golf El Afán 2019 que se jugará en el Paraíso Residencial & Country Club de Cuernavaca, Morelos el próximo 29 de marzo, con un millón de pesos en premios y con 50 mil pesos en efectivo en rifa. El total de inscripciones fue de 144 jugadores que tendrán la oportunidad de jugar el evento. Por último, nuestras sinceras felicitaciones al profesional Sebastián Vázquez, del Club de Golf México, por haber ganado la etapa de la Gira Profesional Banorte en el Lomas Country Club y la Copa José Miguel Nader. Y recuerda: El Golf es como la vida. Te la pasas luchando todo el camino, para terminar en el hoyo. Saludos.

HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

jegove22@hotmail.com