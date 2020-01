Enrique Alfaro: incompleto, el informe de Encinas sobre desaparecidos

El informe sobre Desaparecidos presentado por el gobierno federal está incompleto, acusó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y destacó que su administración ha hallado a más personas desaparecidas que las reportadas anualmente.

Desestimó los datos a nivel nacional que presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en especial, sobre que Jalisco encabeza la lista de entidades con más personas desaparecidas, al reportar dos mil 100, desde el arranque del gobierno lópezobradorista.

Alfaro Ramírez aseguró que si se han reportado 2 mil 100 desaparecidos en Jalisco, también se han encontrado a 2 mil 318 personas. “Más personas de las que desaparecen al año y eso lo vamos a sostener, detrás de esas desapariciones, en muchos casos, está la delincuencia organizada, están desapareciendo personas para matarlas”, denunció.

Y luego, advirtió al funcionario federal: “si alguien lo mandó a atacar al gobierno de Jalisco con sus cifras, se está equivocando”.

El mandatario jalisciense precisó que el informe nacional se realizó a partir de los datos brindados por solamente 12 estados pues 20 entidades enviaron datos parciales o nunca los enviaron.

Refirió que aunque históricamente el Estado de México tiene el 12 por ciento de los desaparecidos, el informe reflejó solamente el 0.5 por ciento, es decir.

El gobernador continuó con el evidente contraste numérico. Veracruz, que tiene el 12 por ciento de las fosas del país, ahora es un estado con tal sólo 13 desaparecidos reportados. Sonora tenía 2 mil 164 reportes pero se le atribuyen 6 y Sinaloa tiene 24 desaparecidos cuando antes tenía 3 mil 103.

Afirmó que “no necesitamos un informe nacional para decir cuál es la realidad” y subrayó que Jalisco está haciendo su trabajo porque “nos duele el tema de desaparecidos, porque lo he atendido personalmente, porque he dado la cara, porque he estado con los familiares de las víctimas, porque estamos dando cifras”.

Añadió que para su gobierno es igual de importante explicar el tamaño del fenómeno y visibilizar puesto que es un tema que debería de estar en el debate público.

Tras recalcar que respeta y aprecia a Encinas, le señaló que “con el tema de los desaparecidos no se juega la política”.