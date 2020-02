Enrique Alfaro logra acuerdo, gobiernos panistas aún lo rechazan

Los gobiernos panistas no lograron el aval de la Federación a sus peticiones presupuestales y de infraestructura en el sector salud. La reunión de ayer,en Palacio Nacional, no logró incorporarlos al Insabi lopezobradorista y tampoco se generó un acuerdo modificado que satisfaciera a las partes.

En particular, Aguascalientes, Baja California Sur y Guanajuato tienen un problema más serio debido a que no tienen la adhesión al Insabi ni tampoco tienen otros esquemas de protección a población no derechohabiente del IMSS o del ISSSTE. Oficialmente, de acuerdo a la Ley, tampoco tienen acceso a las bolsas de recursos económicos que manejó hasta el año pasado el Seguro Popular.

Por el contrario, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, presumió desde la tarde de ayer que logró un convenio de coordinación para asegurar la gratuidad de los servicios de salud en la entidad.