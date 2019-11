Enrique Alfaro rinde su primer informe de gobierno

El mandatario jalisciense destacó en sus redes sociales que tomó la decisión de no solamente entregar un libro a los legisladores, sino que prefirió “rendir cuentas de frente” a la ciudadanía.

Tras más de una década que un gobernador no se presentaba ante el congreso del estado de Jalisco, esta mañana Enrique Alfaro rindió su primer informe de gobierno.

El mandatario jalisciense destacó en sus redes sociales que tomó la decisión de no solamente entregar un libro a los legisladores, sino que prefirió “rendir cuentas de frente” a la ciudadanía.

Durante su presentación, Alfaro Ramírez realizó un examen de autocrítica al reconocer que hay aún tópicos en los que falta trabajo por hacer, sin embargo, destacó que su gobierno ha “avanzado mucho” en temas como educación, transporte, campo, infraestructura, conectividad,obra pública, finanzas sanas, medioambiente, gestión integral del agua, deporte, cultura, participación ciudadana, desarrollo económico y salud, entre otros.

En un gesto de unidad, reconoció tanto el trabajo bien hecho en anteriores administraciones como el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En materia de Movilidad, Alfaro prometió que la Línea 4 del Tren Ligero será una realidad y presumió que fue su administración la que consiguió los recursos para concluir la Línea 3 del Tren Ligero.

El gobernador también abordó el tema del aumento a la tarifa del transporte público al decir que “no seré un gobernador más que le tiembla la mano y que por eso termina en el basurero de la historia”.

"En el primer año dije que reordenaríamos el transporte, fue mi compromiso, ya regularizamos el 100 por ciento de todas las concesiones de todo el transporte público en el modelo Ruta Empresa, llevamos 50 sumadas a este modelo: En la administración pasada sólo se lograron 10, no será simulación, mejoraremos la calidad del servicio, estamos avanzados en el pago electrónico", señaló.

"Podrán decirme de todo, pero no ratero”

Sobre el programa A Toda Máquina, dijo que las máquinas están operando en todos los municipios por lo que "no tengo nada de qué avergonzarme ni nada que esconder, recuerdo una frase de Andrés Manuel López Obrador de que 'pueden decirme peje pero no lagarto', de mi podrán decirme de todo pero no ratero", aclaró.

ijsm