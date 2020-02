Enrique Graue

¿Saben por qué la UNAM es la Universidad Nacional? Porque los problemas que atiende a través del estudio, el razonamiento y la discusión académica son aquellos que atañen a la Nación; no a un sector, no a una clase social, sino a La Nación. He ahí por qué la UNAM ha sido una extraordinaria caja de resonancia para el MeToo mexicano y he ahí por qué es valioso que Graue asuma el papel de su institución de cara a las próximas jornadas de protestas.