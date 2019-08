Entorno violento, pretexto para que civiles porten armas: Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, dijo que la portación de armas de fuego por particulares no es lo deseable, ya que esto genera un entorno en donde la violencia escala. Lo anterior lo afirmó ante los casos de defensa propia registrados en las últimas horas,

En entrevista negó que la delincuencia haya rebasado a la Policía capitalina y por ello la población civil haya comenzado a portar pistolas para protegerse de la delincuencia.

“Estas situaciones no se dan el día de hoy, esto es un tema que es histórico, hemos tenido situaciones de delito en la calle, mucho mayores que las que tenemos hoy, en los 90 por ejemplo, hace… el mismo año pasado, entonces la situación que cambia es la disponibilidad de armas y eso es lo que queremos combatir”

“Es decir no es un tema que se esté rebasado, es un tema de que al haber más disponibilidad, hay más riesgo de este tipo de violencia y entonces lo que tenemos que hacer es cortarla de origen”, aseguró Orta.

El mando policiaco indicó que el caso del militar retirado que mató a un presunto asaltante en Polanco es excepcional, ya que se trata de un hombre con permiso para portar la pistola y sobre todo con conocimiento en el manejo de armas.

“La situación que sucedió el día de ayer, bueno pues se trata de un exmilitar, una persona que está capacitada para el uso de armas, una persona que está autorizada para portar arma y sobre todo una persona que al haber llevado a cabo esa acción, se entregó de manera voluntaria, porque sabe, digamos, que hay una gran diferencia entre su circunstancia, saber tener y estar consciente de su acto, a alguien que tenga un arma que ni sabe usar, que no tiene autorizado portar y que además al cometer una situación, aun en defensa propia no vaya a asumir las consecuencias de su acto”.

Orta Martínez señaló que en la administración que encabeza Claudia Sheinbaum, se siguen tres líneas de acción con relación a las armas de fuego: El programa Sí al desarme, Sí a la paz; los operativos en tianguis para asegurar estos artefactos; y finalmente el trabajo de Inteligencia para buscar los canales por donde llegan las armas para desarticular a las organizaciones criminales encargadas de su distribución.