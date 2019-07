Entre falta de apoyos, AMLO abandera a la delegación panamericana

Entre quejas de atletas por falta de apoyos y el optimista pronóstico de Ana Guevara para obtener 19 oros, el presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó a la delegación de 543 deportistas que representarán a México en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, programados del 26 de julio al 11 de agosto.

AMLO entregó el lábaro patrio a Jorge Orozco, ganador de medalla de oro en Barranquilla 2018 en doble fosa olímpica de tiro deportivo, que expresó su inconformidad por la falta de recursos que padecen los deportistas mexicanos.

En el acto, efectuado en Palacio Nacional, Kenia Lechuga, del equipo de remo, expresó que la familia es el sostén del atleta, que una vez que triunfa, entonces ya es apoyado por las respectivas autoridades deportivas.

OROZCO, HONRADO, PERO TRISTE POR LA FALTA DE APOYO. El jalisciense Jorge Orozco, abanderado mexicano para Lima 2019, compartió que se siente honrado de portar el lábaro patrio, pero al mismo tiempo le da tristeza y enojo la falta de apoyo de las autoridades deportivas.

Aseguró que espera ver el apoyo de los federativos, ”ya que la preparación que se ha tenido va de acuerdo a los pocos recursos que se han dado y a todo lo que nosotros hemos puesto, porque hemos hecho de todo para tener el mejor entrenamiento posible”, afirmó.

“En lo que va de este gobierno sigo sintiendo, no como desinterés, pero como esa falta de ganas de las autoridades por querer apoyar a los deportistas, con las excusas de siempre: que no hay suficiente presupuesto, que no existe, que ya se dio, pero no se sabe dónde está”, señaló el atleta.

Mencionó que en su caso, en la prueba de escopeta, las armas son muy caras, recibe el apoyo de patrocinadores, dándole cartuchos; mientras que el Club Cinegético Jalisciense le hace descuentos para sus prácticas y también en los discos para el disparo, pero el fogueo es casi inexistente.

Él debió ir a un Campeonato del Mundo en Italia para prepararse mejor, pero a una semana de la salida le dijeron que no iba y por ello se quedó sin ninguna competencia de preparación hacia Lima 2019, y pese a lograr resultados históricos no se les apoya, lo que resulta frustrante.

GUEVARA PRONOSTICA 19 OROS PARA MÉXICO. Por su parte, la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, expresó que el pronóstico reservado es de 19 medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en disciplinas como clavados, taekwondo, tiro con arco, ciclismo y atletismo.

La exvelocista olímpica también detalló que ya solicitó a la Secretaría de Hacienda una partida de 500 millones de pesos para hacerle frente a los compromisos de los torneos clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y otros rubros que Conade requiere cubrir.