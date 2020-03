Entre la raza de bronce y el escapulario

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Diez miradas que ven la belleza

entre un sueño y una catástrofe

Vicente Huidobro

Como usted, también yo he visto a la sociedad mexicana levantarse de muchas desgracias.

Somos un país aguantador, que ni qué, como lo fueron los alemanes luego de ser derrotados en las guerras mundiales del siglo XX; los ingleses que en esas mismas guerras vertieron “sangre, sudor y lágrimas” para soportar los bombardeos nazis; o los japoneses, a pesar de las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki.

Y mire, ahora todos ellos son los grandes beneficiarios del neoliberalismo…

Como ve, presidente, en uno u otro siglo los pueblos enfrentan calamidades. Por ello, su optimismo desbordante por la idiosincrasia de usted y su gobierno llenan a muchos de preocupación. Ha visto ya que este maldito coronavirus es rete democrático. No distingue fronteras, razas o religiones. Por algo la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado “enemigo de la humanidad”; y nótese que no es enemigo suyo; es enemigo de todos los que arrastran las hecatombes …

Mucho me temo que nuestra genética de raza de bronce y nuestros “guardaespaldas” religiosos no nos harán el paro. No habrá conjuro, ni oración, ni rezo que detenga al COVID 19. A menos…

… Sí, don Andrés, a menos de que se tomen las medidas necesarias y no me refiero a cerrar, como Trump, fronteras o ciudades, sino a algunas medidas que son francamente elementales en esas situaciones.

Apenas ayer puso usted a trabajar a su gabinete en grupos para enfrentar la epidemia. ¿No le parece que fue un poco tarde? ¡Claro, más vale así que nunca! Quiero creer que ya antes de iniciar esta crisis, su gabinete tomaba medidas que usted les arrebata para anunciarlas en sus mañaneras… Por ende, antes de que los medios de comunicación malévolos, chayoteros y resentidos la agarren contra la 4T, le sugiero “con todo respeto” que nos informe sobre lo siguiente:

—¿Cuántas veces se ha reunido el secretario de Salud (o su holograma de enfermo) con los gobernadores de los estados? En caso afirmativo, ¿cuáles acciones generales han diseñado y accionado?

—¿Cuáles son los recursos humanos y hospitalarios de los que se dispone? ¿Cuántos y cuáles faltan y en dónde?

—De esos faltantes, ¿cuántos, cómo y cuándo serán suministrados? Porque el subsecretario Hugo López-Gatell espera 10 mil enfermos de coronavirus en las próximas semanas, cuando el sistema nacional de salud apenas dispone de 3 mil camas que casi todas están ocupadas por enfermos de otros males?

—¿Cómo se está realizando el registro de los enfermos de coronavirus? Porque López-Gatell actúa con las pruebas como la hormiguita, que si las usa, se le acaban…

Habrá muchas más defunciones que de antemano lamentamos, pero que eso no ocurra, presidente, por falta de previsión.

Por el bien de su gobierno, de la 4ª Transformación y de todos los mexicanos, denos respuestas que tranquilicen y convenzan. Escapularios ya tenemos.

Internet: m760531@hotmail.com

Facebook: Leopoldo Mendívil

Twitter: @Lmendivil2015

Blog: leopoldomendivil.com