Envidia Mortal, la paciencia de sentimientos perversos

Envidia Mortal (su título original es Poison Pen Pal) es una película de suspenso, dirigida por Danny J. Boyle, y escrita por Lisa Di Trolio, en la que se busca hacer un análisis de las relaciones tóxicas, como parte de un ciclo de películas que el canal Lifetime ha lanzado en los últimos meses con historias sobre el empoderamiento femenino.

De hecho, una de las cualidades del canal es su atinada selección de thrillers, y en Envidia mortal, no es la excepción con su dosis de originalidad. Cabe decir que Boyle es el hombre detrás de varias películas exitosas de televisión a lo largo de los últimos años como The babysitter, Undercover cheerleader y Best friend's betrayal, entre otras.

La historia de Envidia mortal se centra en Lily Anderson (Elise Gatien), una mujer que ha tenido una amiga por correspondencia llamada Molly Cumberland (Natalie Dreyfuss) desde que era una niña. Mientras Lily vive en las localidades urbanas de Chicago, Molly es alguien que ha pasado toda su vida en una granja en Nebraska. Su amistad demuestra ser bastante fuerte, y las dos chicas se mantienen en contacto hasta su vida adulta.

En el cumpleaños 25 de Lily, está encantada de ver a Molly en la puerta de su casa, ya que las dos amigas siempre habían prometido verse en algún momento. Aunque su reunión comienza de manera jovial, Lily pronto se da cuenta de que Molly tiene algunas intenciones bastante siniestras en mente. Ella planea robar la identidad de Lily y disfrutar de su vida.

Ahí comienza el suspenso, lo que parecía una reunión entre amigas, resulta ser una verdadera tortura, y todo generado por el sentimiento de la envidia.

Tanto el director, como ejecutivos del canal, buscan llevar estas historias con el fin de crear conciencia del poder que tienen las mujeres, pero también del daño que entre ellas mismas pueden crear.

Además de ser un filme protagonizado por Dreyfuss (Brown Girl, The dating list) y Elise Gatien (Ghost wars), cuenta con las actuaciones de Michael Patrick Denis, Tom Stevens y Cassandra Ebner.

