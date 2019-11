Equipo de Friends negocia reunión especial por su 25 aniversario

Los creadores y el elenco estelar de "Friends" sostienen conversaciones con HBO Max para hacer una "reunión especial" de la exitosa comedia que celebra este año su 25 aniversario, según The Hollywood Reporter.



Fuentes cercanas a las negociaciones le dijeron a ese medio que, aunque el acuerdo está lejos de concretarse, los guionistas David Crane y Marta Kauffman han mostrado su intención de participar, así como los seis protagonistas.



Las conversaciones exploran una "reunión sin guión" que incluye a todo el elenco conformado por Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross).



Sin embargo, aún es necesario llegar a acuerdos con los actores y los creativos, según el medio.



Hasta el momento, HBO Max y la productora WBTV, que se asumiría la complicada tarea de hacer coincidir los horarios de las estrellas, no han comentado la propuesta.



Este posible reencuentro de los seis amigos ha sido un reclamo constante de los fanáticos en internet durante los últimos años, sobre todo después de varios encuentros informales entre los actores y su reciente actividad en las redes sociales, cada vez más constante.



Después de finalizar su emisión de más de diez años, con un éxito ininterrumpido, la popularidad de la comedia no parece que vaya a terminar, pues ha vivido un renovado interés con la revolución de las plataformas de "streaming" y su oferta infinita.



Desde su desembarco en Netflix, "Friends" se ha convertido en una de las joyas del catálogo del gigante del entretenimiento. Su productora original, Warner, no dudó en desembolsar este verano más de 400 millones de dólares para recuperar "Friends" e integrarla como uno de los diamantes de su futuro servicio de contenidos HBO Max, disponible a partir de 2020.



Durante su primera temporada en 1994, las aventuras y desventuras de los seis protagonistas congregaron a más de 24 millones de espectadores en el país, que se mantuvieron pegados a las historias de "Friends" durante una década, hasta 2004, cuando la serie se despidió ante 52 millones de personas después de 236 episodios.



Para celebrar el aniversario de la serie, el sofá naranja de Central Perk, la cafetería en que se reunían los personajes, viajará por todo el mundo desde el Gran Cañón hasta la Torre Eiffel, en Francia, o Stonehenge, en el Reino Unido.



En septiembre pasado, se emitieron hasta doce episodios en más de 1.000 cines de EE.UU. como parte de la celebración, que recaudó en esas proyecciones casi 3 millones de dólares.



Además, en las noches del 23 y 24 de noviembre se emitirán ocho capítulos sobre el Día de Acción de Gracias en 700 teatros del país en una iniciativa denominada "friendsgiving".