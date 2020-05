"Eran rumores sin evidencia"

Felipe Calderón aclara que la exembajadora estadunidense Roberta Jacobson no dijo nada nuevo sobre los presuntos nexos de Genaro García Luna con cárteles de la droga.

Es falso que yo tuviera información de vínculos de García Luna con el narcotráfico, lo que había eran rumores no corroborados con evidencias o fuentes sin sesgo, como lo señala la misma exembajadora Roberta Jacobson, precisa en Twitter el expresidente Felipe Calderón, en respuesta al reportaje publicado por Proceso con el título: “Conocíamos las andanzas de García Luna… pero debíamos trabajar con él: Roberta Jacobson”.

Por otro lado, cuestiona que si EU hubiera sabido de esos nexos, cómo se explicaría entonces la dotación a México de tecnología y armamento a través de la Iniciativa Mérida, así como el gran nivel de cooperación bilateral contra los cárteles de la droga. Y aclara que la estrategia de seguridad de su gobierno no dependía de una sola persona, sino que era interinstitucional, a través de la PGR, Segob, SRE, SSP, Sedena, Marina y Cisen, con estrecha interacción con EU, quien nunca comunicó a México información contra cualquier funcionario mexicano.

A continuación, la carta íntegra del expresidente Felipe Calderón a la revista:

1. Es falsa la afirmación del reportaje que dice que “el gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico”.

2. La Embajadora Jacobson precisa a qué se refiere en la entrevista: “Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, pero que provenían de fuentes de las que esperabas oposición al secretario de Seguridad Pública. nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial; que no fuera tendenciosa”. No agrega nada nuevo a lo que se ha dicho.

3. Si las autoridades de Estados Unidos hubieran sabido de actividades ilícitas del Secretario, y la embajadora Jacobson en particular, como responsable de la “Iniciativa Mérida”, ¿cómo explicar que a través de esa Iniciativa se dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo militar, incluyendo varios helicópteros Sikorsky a la SSP?

4. La cooperación alcanzada entre el Gobierno de México que tuve el honor de presidir y el de Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. Tanto el Departamento de Estado como las agencias estadunidenses tenían interlocución abierta con todas las dependencias de mi gobierno. Y era así porque la estrategia del gobierno mexicano no dependía de una sola persona, sino era una labor de equipo interinstitucional. PGR, Segob, SRE, SSP, Sedena, Semar, Cisen, todas las dependencias vinculadas al tema estaban autorizada a interactuar y cooperar con autoridades de Estados Unidos y así lo hacían.

5. Si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido información procesable contra cualquier alto funcionario mexicano, esa información debería haberse comunicado a mi gobierno a través de alguno de los robustos canales de comunicación que teníamos. Eso no ocurrió.

Atentamente

Felipe Calderón Hinojosa

Expresidente de México