Erdogan: Asad "pagará caro" su ataque a tropas turcas en el norte de Siria

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este martes que el Gobierno de Damasco "pagará caro" haber atacado a sus tropa en Idlib, en el norte de Siria, donde Turquía, que apoya a los rebeldes, y Rusia, que respalda al régimen de Bachar al Asad, no han logrado un acuerdo para detener los combates.



"Cuanto más ataquen a nuestros soldados, más alto será el precio que paguen", dijo Erdogan en un discurso en Ankara retransmitido por televisión.



Trece soldados turcos han muerto en los últimos días en bombardeos de las fuerzas del régimen sirio en Idlib, la única región aún controlada por milicias islamistas opuestas al presidente Al Asad.



Turquía, que mantiene una docena de puestos de observación militar en esta provincia siria, ha respondido con fuego de artillería y ha causado 101 bajas en las filas del régimen, según las autoridades de Ankara.



"Hemos asestado un golpe rotundo al régimen sirio. Han sido castigados gravemente, pero esto no es suficiente, queda más por venir", afirmó Erdogan.



Señaló que mañana anunciará un plan detallado sobre cómo Turquía responderá a Al Asad en la región de Idlib.



El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, declaró ayer que "aún no han dado resultado" las negociaciones que arrancaron el sábado en la capital de Turquía con una delegación rusa para encontrar una solución en el marco de los acuerdos de Sochi, sellados entre Ankara y Moscú en 2018 para rebajar la tensión en Idlib.



Por otro lado, las autoridades turcas recibirán mañana al enviado especial de EEUU para Siria, James Jeffrey, para tratar la escalada de la tensión en Idlib.