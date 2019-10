Erdogan rectifica; sí se reunirá con Pence y Pompeo

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, sí se reunirá mañana jueves con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, a pesar de que pocas horas antes había asegurado que no hablaría con ellos.



"Está fuera de toda discusión que vaya a reunirme con otros que no sean Pence y Pompeo", dijo Erdogan en declaraciones a periodistas publicadas en un tuit por el jefe del Directorio de Prensa turco, Fahrettin Altun.



Poco antes el presidente turco había afirmado que no iba a hablar con Pence ni Pompeo, porque no son sus homólogos.



Esta tarde llegó a Ankara parte de la delegación estadounidense que integran también el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, y el enviado especial para Siria, James Jeffrey.



"No voy a hablar con ellos (los miembros de la delegación de Washington que se esperan hoy en Ankara). Hablarán con sus homólogos. Hablaré cuando venga (el presidente de EEUU, Donald) Trump", había dicho Erdogan al salir de una reunión parlamentaria en Ankara.



Previamente, Anadolu, la agencia oficial turca, había adelantado que el presidente se reuniría mañana con Pence y Pompeo, una agenda que ahora ha confirmado explícitamente Altun en Twitter.



Hoy, más temprano, el presidente dijo a Sky News que no iba a recibir a la delegación de Estados Unidos que visita Ankara hoy.



"Planea recibir a la delegación de EEUU liderada por @VP (vicepresidente) mañana, tal y como está confirmado en la declaración a la prensa turca siguiente", indica el alto funcionario turco al publicar la filmación de la nueva declaración de Erdogan.



Previo a esta confusión de noticias, el presidente turco se mostró contrario a negociar con las milicias kurdas un alto el fuego en el noreste de Siria, tal y como ha propuesto Trump.



"Estamos pidiendo un alto el fuego", dijo el jefe de la Casa Blanca al anunciar ayer el envío de una delegación para mediar en la búsqueda de una solución al conflicto entre Turquía y las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que Ankara considera terroristas y el ejército turco combate en el norte de Siria.



"No parece apropiado" que Estados Unidos intente mediar entre "la República turca y una organización terrorista", dijo Erdogan a un grupo de periodistas que lo acompañaban en un viaje de regreso a su país.



Trump anunció un día antes de que comenzara la ofensiva turca que el 13 de noviembre recibirá a Erdogan en la Casa Blanca.



O'Brien se reunirá esta tarde con el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, y con el portavoz de la presidencia, Ibrahim Kalin, según medios turcos.



Luego se espera que reciba también a Pence y a Pompeo, aunque no hay confirmación oficial ni agenda detallada.



Esta visita estadounidense de alto nivel se produce en medio de una situación muy confusa, después de que Trump anunciara primero su retirada militar de Turquía, lo que se interpretó como una luz verde al ataque turco, para pasar luego a imponer sanciones económicas a Ankara para forzarle a un alto el fuego.