Erik Canales encuentra “El sonido del desierto” en su proyecto solista

Fuera de cámaras, cuidando de su perro y de sus plantas y encontrándose a sí mismo. Así, Erick Canales pasa la cuarentena. Mejor conocido como el líder y vocalista de Allison, banda que alcanzara el éxito a principios de los 2000. Erick con más de 15 años en el mundo de la música, presenta su proyecto solista donde explora nuevos sonidos, temas y una manera distinta de expresarse con lo que busca que la gente conozca otra faceta de él.

En entrevista telefónica con Crónica, habló un poco de su carrera músicas, así como de los aprendizajes que ha tenido a lo largo de ella y de la necesidad que ahora siente por transmitir otro tipo de cosas, pero sin olvidarse de Allison.

“Estoy en una época donde me siento más maduro y mi espíritu está creciendo. Es por eso que siento la necesidad de hacer música que exprese eso. Mi percepción de la música es otra. La gente me ubica por ser el cantante de Allison, pero no me conoce y es lo que quiero con este nuevo proyecto que estamos empezando mi guitarra y yo”, mencionó.

“Detrás del artista o del cantante hay muchas cosas que hago: me gusta mucho cocinar, soy productor musical, leo el tarot y muchas cosas que con esta cuarentena estoy reforzando. Con esta nueva etapa acústica pretendo deconstruirme y bajarme de todos los sintetizadores para crear algo más orgánico. Este proyecto nace de aquellas canciones que tengo en notas de voz que han vivido guardadas por mucho tiempo”, expresó Erick.

Si bien su lugar dentro de la banda sigue intacto, el músico originario de la Ciudad de México quiere experimentar con sonidos y temas que no empatan del todo con la esencia de Allison. Erik presentó en todas las plataformas digitales su sencillo titulado “El sonido del desierto”, mismo que formará parte de un split en formato vinilo de 7 pulgadas junto a Andrés Canalla (Tungas), Juanito el Cantor y Nico Orozco.

“La canción habla sobre aceptar el error y el puente que hay para volver a construirnos. La historia gira entorno a una relación amorosa que fracasa. Pienso que el error está muy mal visto por la sociedad, pero se nos olvida que esos errores nos construyen como personas, nos enseñan demasiado”, enfatizó.

“Escuchar por primera vez la canción terminada fue bellísimo. Ponerle play fue algo mágico como también lo fue el darme cuenta que puedo tener un proyecto que me he ganado gracias a mi trabajo y dedicación. Un trabajo más íntimo en un ambiente más privado”, describió Erick, con una voz que, a través del teléfono, se notaba muy emocionada.

Erick Canales no hace un lado a Allison, su banda. El vocalista como ha sido ese largo camino que empezó en el año 2002 cuando eran adolescentes. Una carrera de más de 15 años que tendrá un momento inolvidable el próximo mes de noviembre cuando se presenten en el Auditorio Nacional.

“Nunca me imaginé lo que podría pasar con Allison. Nunca he sido de ponerme metas a largo plazo. Hemos pasado muchas cosas bonitas, nos hemos presentado en diferentes lugares y uno de los más explosivos fue hace dos ediciones del Vive Latino, ya que, minutos antes de nuestro turno, había como 200 personas, pero cuando salimos a tocar había más de 3000 y son esos momentos los que te hacen estar agradecido con todo”, recordó Erick.

“El concierto en el Auditorio Nacional es un regalo para nosotros y también será un regalo para nuestros seguidores. Es un premio para todos y sin duda será una noche inolvidable”, concluyó Erick Canales.

El proyecto solista de Erick Canales ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, así como en sus redes sociales y las canciones que conformarán el disco irán saliendo una por una a lo largo de los próximos días.

ijsm