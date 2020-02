Erykah Badu llega por primera vez a México

En el marco del a octava edición del festival multicultural sonoro de Bahidorá, la artista Erykah Badu se suma al line up final. Se trata del primer encuentro que la cantante tendrá con el público mexicano.

Nacida en Dallas, Texas, y de raíces africanas, la cantante, compositora y actriz conquistó los primeros lugares de las listas de éxitos desde el inicio de su trayectoria. “On & On”, su primer sencillo, triunfó en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B, y Baduizm (1997), su álbum debut, como Mejor Álbum de R&B en la 40ª Entrega de los Premios Grammy.

Más tarde, sumaría un par de Grammys más por las canciones “Love Of My Life (An Ode To Hip Hop)” y “You Got Me”, al lado de The Roots. En 1997 también lanzó Live, álbum en vivo que se convirtió en doble platino y que gracias a la improvisación musical y al tema “Tyrone” es uno de los más destacados de la artista.

Su particular voz y la riqueza de ritmos que incluye en sus composiciones, los cuales van desde soul y R&B, fusionados con jazz, electrónica y hip hop, la colocan como pionera del neo-soul, un género que queda plasmado en sus siguientes álbumes: Mama’s Gun (2000) y Worldwide Underground (2003).

Las dos últimas entregas discográficas de Badu son New Amerykah Part One (2008), donde la artista reflexiona sobre temas políticos y sociales; y New Amerykah Part Two: Return Of The Ankh (2010), con una visión personal acerca del amor.

Considerada la Reina del Neo-Soul, Erykah Badu ha realizado colaboraciones con artistas como: Angie Stone, Queen Latifah y Bahamadia (“Love of My Life Worldwide”), Ron Trent (“Honey”), Roy Ayers (“Bag Lady”, “Cleva”), James Poyser (“Tempted”), Common (“Love of My Life”), Dead Prez (“The Grind”), por mencionar algunos.

Junto a su banda liderada por RC Williams, cerrará el próximo sábado 15, la segunda jornada musical de Bahidorá; evento que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero en Las Estacas, Morelos.