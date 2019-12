Es el momento para hacer frente a la crisis climática, señalan premios Nobel

Varios premios Nobel de disciplinas científicas destacaron hoy que este es el momento para hacer frente a la crisis climática, lo cual requerirá de un cambio de mentalidad, pero que también será necesario pragmatismo, pues el ser humano no está llamado a vivir fuera de Tierra.



Los premios Nobel de Física, Química y Economía ofrecen cada año una rueda de prensa conjunta antes de recoger el galardón, en una ceremonia que se celebra el 10 de diciembre.



En esta ocasión, los premiados hablaron, entre otros temas, sobre la cumbre del clima, COP 25, que se celebra en Madrid hasta el próximo día 13.



"El tiempo es justo ahora", consideró Stanely Whitingham, uno de los premiados en Química por ser el padre de las baterías de litio, que hoy en día usan todos los dispositivos móviles.



Sin embargo, "no va a ser fácil" y hay que "ser pragmáticos", pues no se puede pensar "simplemente en apagar todas las fuentes de emisiones de C02", dio el nuevo nobel, para quien las baterías de litio "pueden ayudar en el sector del transporte" para hacer coches, e "incluso camiones grandes" menos contaminantes.



La lucha contra el cambio climático requerirá además "de un cambio de comportamiento, en particular en los países ricos, para reducir sus niveles de consumo" de bienes y energía, destacó Esther Duflo, una de las premiadas por su nuevo enfoque económico para la lucha contra la pobreza.



No se trata solo de conducir coches que sean más respetuosos con el medioambiente, como pueden ser los eléctricos, sino de "conducir menos coches", dijo la segunda mujer de la Historia que ha recibido un Premio Nobel de Economía.



Duflo llamó la atención en que el cambio climático "afectará de manera desproporcionada" a la gente pobre que vive en el sur donde ya hace calor y tienen "menos posibilidades de hacer ajustes".



En el futuro, el calentamiento del planeta "puede realmente poner en peligro la mayoría de los avances que se han hecho en la lucha contra la pobreza en todo el mundo", advirtió.



Además, "las estrellas están tan lejos que no deberíamos tener esperanza serias de escapar de la Tierra", recordó uno de los tres premios Nobel de Física Didier Queloz, descubridor del primer exoplaneta que orbita una estrella similar a la nuestra.



Queloz consideró "irresponsable" a la gente que dice que "no importa" porque "en algún momento nos iremos de la Tierra" y recordó que somos una especie que ha evolucionado en y para este planeta, "no seríamos capaces de sobrevivir en otro" por ello lo mejor sería "invertir el tiempo en arreglar este".