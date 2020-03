¡Es hora de actuar ya!

隆Es hora de actuar ya!

Juan C. Toledo* y Alejandro Frank*,**

Desde que inició la epidemia de COVID-19 en China a finales de diciembre se han publicado cientos de artículos científicos estudiando lo sucedido en ese país y los que le siguieron. Es crucial que en México aprendamos las lecciones de esas experiencias.

La evidencia científica que existe hasta el momento, condensada y reportada por revistas como Nature y Science, apunta a lo siguiente [1]:

1) La detección y aislamiento rápido de los casos positivos mediante pruebas masivas y generalizadas es la medida más efectiva (y además, tiene un costo social y económico bajo comparado con otras intervenciones);

2) Reducir el contacto (el “distanciamiento social”) tiene también un efecto importante y debe hacerse de forma general, pero es insuficiente por sí solo;

3) Las restricciones de viaje son de efectividad limitada y no resuelven el problema;

4) La velocidad y fuerza con la que se implementan estas medidas son absolutamente cruciales — cada día de retraso tiene un impacto en el éxito final.

Las pruebas de laboratorio masivas para detectar y aislar rápidamente han sido adoptadas con gran éxito por la República de Corea [2]. Además, es por mucho la opción menos costosa para la sociedad en general.

México, lamentablemente, no ha tenido una estrategia clara y ha implementado acciones a escala demasiado pequeña y con un sesgo de muestreo preocupante.

Es urgente hacer todas las pruebas de detección que nos sea posible, de preferencia miles al día, a toda persona con síntomas respiratorios compatibles con COVID-19, en todo el país, y no solamente a los contactos de los casos detectados previamente.

El costo en lo inmediato no es comparable con los ahorros previsibles de limitar el crecimiento de la epidemia, por no hablar del costo en vidas humanas y el bienestar de la sociedad en general.

Hace unos días el director general de la OMS dio un mensaje contundente al mundo [3]: “¡Hagan pruebas, pruebas, pruebas! ¡A todos los casos sospechosos!”.

¡Es hora de actuar ya!

[1] “What China’s coronavirus response can teach the rest of the world”. https://www.nature.com/articles/d41586-020-00741-x, 17 marzo 2020.

[2] “Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What’s the secret to its success? https://www.sciencemag.org/news/2020/03/coronavirus-cases-have-dropped-sharply-south-korea-whats-secret-its-success, 17 marzo 2020.

[3] “WHO head: ‘Our key message is: test, test, test”. https://www.bbc.com/news/av/world-51916707/who-head-our-key-message-is-test-test-test, 16 marzo 2020.

* C3 e ICN, UNAM

** El Colegio Nacional