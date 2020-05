"¡Es la clínica del horror!, sacan muertos sin protocolos”, acusan vecinos de la Nápoles

Vecinos de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron que en una clínica de cirugía estética dan atención a pacientes con COVID-19. En los últimos días es común ver llegar ambulancias con personas encapsuladas y luego cómo sacan a los muertos en las bolsas sin protocolos.

"¡Es la clínica del horror!" "Estamos desesperados por ver cómo llegan y llegan personas encapsuladas al hospital, y luego cómo sacan a los muertos en las bolsas sin protocolos. Aquí se les está muriendo la gente", dijo una habitante que salió de su departamento a apoyar la manifestación.

Los hechos que denuncian los habitantes cercanos a este hospital han sido captados en fotos y videos que muestran como sacan los cuerpos de personas que presuntamente fallecieron a causa del coronavirus. Personal del centro médico "hechizo" para atender el COVID-19, depositan los cadáveres en camionetas de servicios funerarios sin ninguna medida de protección para los vecinos.

Crónica publicó que los habitantes de la calle Alabama, donde se ubica la Clínica Nápoles, viven con temor desde hace más de un mes de convertirse en víctimas del contagio del coronavirus, porque es "evidente la falta de protocolos para el manejo de estos pacientes", señalan en entrevista con este diario.

"Sabemos que está clínica no debería estar funcionando, porque el Plan Parcial de la Nápoles no permite la presencia de una clínica. Puede haber un laboratorio médico o un consultorio dental, pero no una clínica", señalan los habitantes de Alabama, cuyo hospital se encuentra en el número 158.

Al lugar de la protesta arribó Manuel González, de la dirección ejecutiva de Protección Civil de la Benito Juárez, quien intentó, dijeron los vecinos, de persuadirlos para para no manifestarse.

"Nos dijo que nos metiéramos a nuestras casas, que guardáramos nuestra sana distancia, pero si son los del hospital quienes nos traen el virus. Cuando nos estábamos manifestando sacaron un cuerpo. Un joven se acercó a la carroza. No se lo impidieron los de la funeraria. Tenemos video de todo", comparten los vecinos que proporcionaron el material gráfico a este diario.

Tras una hora en la calle, los habitantes de Alabama y otros de la calle Dakota -que se sumaron al repudio contra al hospital que presuntamente dirige el doctor cirujano plástico Adán Benavides Jones-, se retiraron a sus hogares, y dejaron en claro que continuarán con sus denuncias.

Indicaron que acudirán a todas las instancias de gobierno a dejar su queja a la que adhirieron padres de familia cuyos hijos acuden a diversas escuelas que se encuentran cercanas a la Clínica Nápoles. Además de algunos establecimientos mercantiles como tiendas de conveniencia y cafeterías.

En su queja también reiteran que Adán Benavides Jones ha lanzado advertencias contras los inconformes. "Nos dicho que él tiene el dinero para comprar toda la colonia y que tiene 'palancas, que hagamos lo que se nos antoje”.

Señalan que el médico cirujano fue funcionario público, que se desempeñó como autoridad de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo de la entonces delegación de Álvaro Obregón, y así se demuestra en un documento que pudo revisar este diario en el que el citado exfuncionario

"Votamos por el PAN aquí, en la Benito Juárez, y son ellos los que nos dan a pensar en que se mueven y permiten la corrupción. Queremos que se investigue. De la noche a la mañana, de Clínica de Cirugías estéticas es hospital de urgencias COVID-19", señala una vecina que lleva más de 22 años viviendo en Alabama.

Los vecinos, en entrevistas telefónicas con este medio, dicen que ya no quieren salir a dejar la basura al camión, porque los trabajadores de limpia reciben los desechos del hospital sin ninguna protección. Les da miedo, remarcan, cualquier riesgo de contagio.

Acusaron que a la clínica este lunes supieron del caso de una joven que fue llevada contra su voluntad a la Clínica Nápoles, porque la ambulancia se la llevó junto con su abuelita que tenía dolor de apéndice a ese hospital.

"Cuando la chica se acercó a una cámara de televisión a dar su testimonio, los trabajadores de hospital, luego de tres horas, regresaron a la señora de la tercera edad con su nieta. Antes no le habían dado ningún reporte", contaron.

DIPUTADOS FEDERALES PIDEN A VECINOS DENUNCIAR Y SE COMPROMETEN A INVESTIGAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES. Tras darse a conocer el caso, Emmanuel Reyes, diputado federal y secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro, reconoció que si bien se están reconvirtiendo espacios públicos como hospitales para dar cabida a toda aquella persona que requiera atención médica por el coronavirus, también se debe dejar en claro que estas adecuaciones se hacen bajo la supervisión de autoridades como la Secretaría de Salud federal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que se comprometió a revisar e investigar el caso de la Clínica Nápoles para saber quién dio el visto bueno a esta reconversión.

"Me comprometo a investigar y a pedir un exhorto sobre el funcionamiento de esta clínica. No se debe lucrar con la salud de las personas", advirtió el legislador de Morena.

La diputada Lorena Villavicencio pidió a los vecinos a no tener miedo y a acudir a las instancias de gobierno, como el Invea, Protección Civil, jefatura de Gobierno, Seduvi y las que puedan estar implicadas en la materia administrativa y regulación de predios a denunciar las posibles irregularidades en torno a la Clínica Nápoles.

Llamó a los habitantes de la calle Alabama a poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, si ven vulnerado a algunos derechos.

También, dijo a este diario, es necesario plantear tabuladores para el cobro de los servicios hospitalarios por atención a COVID-19 en las clínicas particulares.