“Es momento de ser libres”: La Jefa del Trap

Cazzu ha logrado a sus 26 años de edad coronarse como La jefa del trap, lleva años aprendiendo a hacer música con estilo único y con un tono de voz sutil. La artista argentina asegura que en el trap y reguetón es donde encontró su verdadero lenguaje: “Mi intención no es competir con el resto de las chicas o una cosa así. Más bien, todo lo que hago es por amor y pasión a la música. Estoy casada con esta carrera y está bueno ser la loca”, bromeó con Crónica, la compositora.

Antes de convertirse en una de las jóvenes con mayor proyección del género urbano, incursionó en una banda de rock, luego tocó cumbia. Posteriormente, en 2017, lanzó su primer álbum Maldade$. Fue ahí donde comenzó su éxito, mismo que llegó hasta México, el cual se ha convertido en uno de los países que más escucha a Cazzu en Spotify.

“Siempre pienso por qué México me quiere tanto. El público mexicano tiene una gran honestidad, no tiene prejuicios, no son personas enroscadas, complicadas, entonces tienen una acotación muy natural. Te demuestran mucho afecto, sin duda son una sociedad muy cariñosa”, manifestó la cantante.

“Me gusta que se sientan identificados con mi música, que se sientan seguros, que salgan a la calle a comerse el mundo porque escucharon ‘Chapiadora’ y eso los hizo sentir superpoderosos. Me encanta ser una fuente de valentía y fortaleza. Me gusta inspirar alegrías, tristezas y amor. La intención es clara, quiero que ellos compartan sus sentimientos con mis canciones”, agregó.

Sin embargo, reconoció que es complicado ganar espacio en la música: “Es difícil la condición de ser mujer por todo lo que sucede, tratar de consolidarte ha sido a base de mucho esfuerzo”, resaltó.

Cazzu visitó México para dar a conocer “C14ATORCE III”, una canción inspirada en el desamor. También lanzará un tema musical que habla de la lealtad, donde tendrá la colaboración de sus dos grandes amigos, Eladio Carrion y Noriel: “Próximamente viene un video bastante cool, relajado, una canción que habla de nosotros mismos, de la lealtad, la amistad y los códigos de la calle”, adelantó.

Asimismo, reconoció sentirse satisfecha de lo que ha logrado, pero dijo sentir miedo al éxito.

Por último, destacó que se siente orgullosa de las mujeres mexicanas porque todos los días hacen un esfuerzo por verse fuertes, aunque haya “muchas cosas que todavía nos quiebran porque son injustas. Somos las víctimas porque lamentablemente somos asesinadas, violadas, perseguidas y acosadas. Así que las acompaño en mi corazón con esta lucha del domingo y lunes próximo. Es momento de dejar de sentir peligro, caminar tranquilas y ser libres”, sentenció.