“Es pan con lo mismo”

Para Martín Rivero, nativo del pueblo y quien desde hace 44 años vende nieves en la comunidad y en localidades vecinas, ve en las promesas de las autoridades “pan con lo mismo”, donde las promesas no son más que eso y donde el “dinero es lo que mueve montañas”.

“Yo me dedico a esto y no me preocupo tanto, ya que he logrado sacar adelante a mi familia con lo poquito que saco y no me estoy tronando los dedos como algunos vecinos, que desde que fue la consulta a inicios de año en la que se prometieron muchos empleos y mejoras económicas para el pueblo, nada ha pasado, seguimos igual de amolados. Ahora dicen que para el 2020 empezará el cambio bueno. Lo mismo dijeron cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, que aunque creo tiene muy buenas intenciones, pero seguimos peor que antes”…