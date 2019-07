“Es posible” bajar precio de gasolina y luz tras rescate de esos sectores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que durante su administración no aumentará el precio ni de la gasolina ni de la energía eléctrica, y dejó claro que, incluso, “es posible” bajarlo una vez que se rescaten los sectores eléctrico y petrolero.

Durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Huejutla “Atención Médica y Medicamentos Gratuitos”, en Hidalgo, el Ejecutivo federal aseguró que en materia económica “vamos bien y tenemos presupuesto” y se refleja en que el peso es la moneda que más se ha fortalecido.

En su tercer y último día de gira de trabajo, el mandatario inició actividades en esa unidad médica, donde fue recibido por habitantes que le colocaron una corona de flores, como es costumbre en esta zona, acompañado por el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y el gobernador de filiación priista Omar Fayad Meneses.

Subrayó que la fórmula en marcha es acabar con la corrupción, la impunidad y los lujos en el gobierno para liberar recursos y destinarlos al desarrollo y al bienestar del pueblo, pues la filosofía es atender, escuchar y respetar a todos, pero dar preferencia a la gente humilde.

“Y está dando resultados, no estamos aumentando ni creando impuestos, no se está endeudado al país, al contrario, estamos bajando la deuda.

“No hay gasolinazos, estoy cumpliendo el compromiso de que no iban a aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, y voy a cumplir hasta el final de mi gobierno, y es posible que una vez que rescatemos los sectores petrolero y eléctrico, hasta bajemos los precios”, dijo.

Afirmó que su gobierno va bien, pues ha bajado la inflación, pero no se dice porque sus adversarios no quieren aceptar la realidad, además de que México es el único país a nivel mundial que ha visto fortalecida su moneda.

López Obrador también reconoció al gobernador Omar Fayad por su actuación ante lo ocurrido durante el incendio en una toma clandestina de gasolina que costó decenas de vidas y que “es de las cosas que más me duelen”.

Sostuvo que tiene muy buena relación con Fayad “porque es un gobernador respetuoso” y recordó que cuando ocurrió esa desgracia antes que nadie llegó el Ejército y el gobernador “y nos ayudó mucho a enfrentar esa situación muy difícil”.

“Éste es un ejemplo de trabajo conjunto con el gobierno de Hidalgo”, remarcó el mandatario federal, quien anunció que cumplirá el compromiso de ampliar la ­carretera Pachuca-Huejutla, de una extensión de 200 kilómetros.