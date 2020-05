Es posible que sigamos sin saber qué pasó con 43 desaparecidos en Iguala

“Encontramos a menudo textos que deploraban lo que había ocurrido en Ayotzinapa o exigían que no se repitiese lo ocurrido en Ayotzinapa; pero como bien sabemos, la masacre ocurrió en Iguala, no en Ayotzinapa. Entonces, nos preguntábamos por qué se está hablando de eso como si las cosas ocurrieron en un lugar donde no”, señala Julián Canseco Ibarra. Presenta el libro De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen

“Es problemática la sensación de no saber nada en el caso Iguala y que ésta sea lo que nos impida aceptar o incorporar a la opinión pública la evidencia que pueda existir; por lo tanto, es posible que continuemos con la sensación de ignorancia en los años por venir”, señala en entrevista Julián Canseco Ibarra, a propósito del libro De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen.

La obra editada por Grano de Sal y en la que también escribe el investigador Fernando Escalante Gonzalbo, es un análisis de los símbolos que se desarrollaron en la prensa, en informes y en expresiones callejeras sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ante esa desinformación, los autores notaron la necesidad de hacer una revisión crítica de la prensa y los libros, ya que ambos influyen en la interpretación de los sucesos a nivel cotidiano.

—¿Por qué el 2 de octubre se liga a los hechos de Iguala?

—Para ponerle nombre, nosotros le llamamos la cultura antagónica: el sentimiento de desconfianza que tenemos hacia las autoridades. Algo con lo que todos los mexicanos nos hemos topado.

Este sentimiento tiene sus orígenes en la forma en que el régimen del gobierno posrevolucionario se legitimó ante la nación, agrega Canseco Ibarra.

“Básicamente fue diciendo que era la Revolución en el poder. La legitimidad provenía de haberse rebelado en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y, por lo tanto, ellos seguían siendo el gobierno en armas. Pero, mientras más tiempo pasaba, más difícil era argumentar que ese pueblo en armas es gobierno. Dicha paradoja se quebró en 1968”, precisa.

En opinión del autor, la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 confirmó de manera simbólica la inversión de papeles: el gobierno ya no es el pueblo en armas, pasó a ser como la dictadura de Porfirio Díaz, es el mal gobierno; en cambio, el pueblo surgió como un rebelde en su contra.

“Para el caso de Ayotzinapa se produjo la desconfianza generalizada hacia el Estado y como corolario cualquier forma de protesta y crítica, automáticamente, tiene legitimidad y validez a nuestros ojos. Por eso, en cuanto ocurrió la masacre de Iguala nos pareció que era un eco de 1968”, detalla Canseco Ibarra.

VOLUMEN. De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen, no es un libro sobre lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, aclara Julián Canseco Ibarra; es una interpretación de lo que pasó, indica.

En ese sentido, hay tres versiones que resultan reveladoras: la hecha por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República (PGR).

“Las tres investigaciones están de acuerdo en casi todo, pero la impresión que tenemos y que nos transmiten los medios es que realmente no sabemos nada, que no tiene nada que ver una versión con otra, y al final está envuelto en un misterio tan profundo que es imposible saber algo”, expresa Canseco Ibarra.

El autor ejemplifica: el GIEI presentó su primer informe en septiembre de 2015 que coincide en casi todo con la investigación de la PGR, excepto en la conclusión, los normalistas no murieron en el lugar que señala la investigación oficial.

“Ésa fue la noticia y por lo tanto la investigación de la Procuraduría era en su totalidad falsa”, comenta Canseco Ibarra.

—¿Qué opinión le merece el borrón y cuenta nueva que ha anunciado el actual gobierno?

—Una investigación que parte desde cero, revela la idea de la sensación de que no sabemos nada. Tenemos que ser muy precisos: hay cosas que no sabemos, pero eso no significa no saber nada. No soy experto en materia forense y no sé si la investigación nueva pueda producir un resultado distinto.

Para el autor, la cultura antagónica dificulta la posibilidad de una vida pública sana. “No podemos confiar en nuestras autoridades, aunque al final de cuentas son la fuente de muchísima información y están a cargo de asuntos sumamente importantes, por lo tanto, una desconfianza en su contra no es sano”, indica.

—¿Cuál es el papel de los periodistas y autores?, se le pregunta.

—Creo que los intelectuales, periodistas y personas que escriben necesitan un retorno a los hechos. Primero, ponernos de acuerdo en los hechos porque si no estamos de acuerdo en qué pasó será muy difícil discutir lo que sigue, pero una vez que estamos de acuerdo en ver lo qué paso, podemos decir que uno está a favor o en contra.