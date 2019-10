“Es un tropiezo táctico, pero no descalifica la estrategia de seguridad”: Durazo

Alfonso Durazo señaló que un tropiezo táctico, el caso Culiacán, no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. “Nunca como ahora en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. (…) Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal.

De la conferencia matutina: AMLO: señaló que es su compromiso no ocultar absolutamente nada y que no se apostó a la guerra, a la confrontación y se cuidó la vida de las personas. “Me siento apoyado, respaldado por la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de Marina, por la Secretaría de Seguridad Pública y sus titulares, y están actuando de manera eficiente (…) Nuestros adversarios quisieran que nos fraccionáramos (en el gobierno), que nos dividiéramos”.