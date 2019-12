Escocia pide permiso para un segundo referéndum de independencia… y Boris Johnson promete una “nueva era dorada” en Reino Unido

La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, pidió ayer oficialmente la petición de un segundo referéndum de independencia a finales de 2020, con el argumento de que las elecciones generales del 12 de diciembre otorgan a su ejecutivo un “mandato democrático”.

“Escocia dejó muy en claro la semana pasada que no quiere que un Gobierno conservador dirigido por Boris Johnson nos saque de la Unión Europea”, declaró tras señalar que el Partido Nacionalista Escocés (SNP) logró la mayoría de los apoyos en las circunscripciones escocesas, lo que se tradujo en 48 de los 59 escaños reservados a esta región, mientras los conservadores, que lograron aumentar sus votos en casi todo el país, sólo lograron retener seis de sus 13 diputados en Escocia.

En respuesta a la petición, Johnson no sólo reiteró que se niega a autorizar otro referéndum, sino que dijo que trabajará para “fortalecer la unidad” de las naciones que forman el Reino Unido y no permitirá que “se rompa” lo que calificó de “sagrada herencia”. Y para rematar, declaró que cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea en cumplimiento del brexit, el 31 de enero, el país entrará “en una nueva era dorada”.