Escribo en inglés, pero no siento que sea mi idioma: Coetzee

No me gusta la forma en que el idioma inglés maneja el mundo ni su pretensión universalista, la cual supone, sin cuestionamientos, que el mundo es lo que es según los ojos de esta lengua. Tampoco me gusta la arrogancia que esta situación crea en sus parlantes nativos, por ello hago todo lo que puedo para resistir esa hegemonía, dijo John Maxwell Coetzee en el diálogo abierto que mantuvo con Raquel Serur, académica de la UNAM, en la sala Nezahualcóyotl.

“No me importa que un libro que yo escriba no aparezca primero en inglés porque mis libros no están enraizados en ese idioma. No me gusta la manera en que el inglés empuja hacia abajo los idiomas menores que encuentra en su camino”, señaló el Premio Nobel de Literatura en 2003.

“Desde la niñez —dijo— he escrito en inglés, no tenía duda de que el acceso a este idioma me liberaba del punto de vista reducido de los afrikáneres de Sudáfrica; yo caí en el encantamiento de los poetas del idioma inglés, particularmente los modernistas, y escribí poesía que los imitase; después, poco a poco, el impulso de escribir poesía fue cada vez menor. Empecé a escribir, seriamente, prosa en inglés en mis treintas y así ha sido desde ese entonces”.

Asimismo, señaló que las palabras del poeta William Stanley Merwin (1927-2019) le dieron claridad sobre por qué no desarrollaría el género que procuró durante su infancia. “Merwin dijo durante una entrevista: El poeta no escribe para nadie ni para todos, lo hace, sobre todo, para el idioma, eso es algo profundamente verdadero para un poeta. El poeta desea contribuir de cualquier manera a los recursos del idioma que el utiliza y que lo utilizan a él como instrumento”.

Además, refirió que a lo largo de su carrera ha escrito en inglés pero jamás ha sentido que sea su idioma, como tal vez lo ha de haber sentido Shakespeare. “Tengo un buen dominio del inglés hablado y escrito, pero cada vez me parece que lo manejo como un extranjero, quizá por eso mi inglés se puede traducir tan fácilmente”.

He trabajado con traductores de manera próxima para mis libros y sus versiones no son inferiores a la original, apuntó. “No puedo imaginarme escribir con un idioma que le pertenece a alguien más. Alguno de mis libros aparecieron ante todo en español, como Los siete cuentos morales, que salió primero en las librerías de argentina, antes que en las de habla inglesa”.

No obstante, agregó que aunque este idioma le parezca ajeno, siempre estará agradecido con lo generoso que fue Estados Unidos al recibirlo en la Universidad de Texas para titularse en literatura, por lo que escribió el ensayo Recordando Texas, pues durante sus tres años de estancia (1965 a 1968) el país estaba dividido por la Guerra en Vietnam.

“Me equivoqué en mi educación, comencé a estudiar matemáticas y al terminar entré a trabajar en un lugar de computadoras. Varios años después me di cuenta que comenzaba a pensar como máquina y que deseaba recomenzar y titularme en literatura. La Universidad de Texas me rescató de caminos poco claros y me dejó leer lo que yo deseaba”.

MIGRACIÓN. Por otra parte, sobre el tema de migración, señaló que Australia es un ejemplo extremo del trato hacia las personas que van a pedir asilo, de los refugiados, pues aunque desde 1981 debería brindar este apoyo, ha evadido su responsabilidad con trucos legales.

Sobre lo anterior y por la situación actual de nuestro país, destacó la necesidad de dejar de comprender el flujo de personas como un problema y lo entendamos como hecho, igual que el cambio climático, por lo que “hay que apostar por un cambio en nuestro pensamiento y empezar a vivir con el flujo como algo natural”.

Finalmente, explicó que la literatura tiene la capacidad de moldear el carácter de sus lectores y como ejemplo narró su experiencia con la Enciclopedia británica para niños, la que señaló como un repertorio seco con una ideología contundente donde los anglosajones tenían que sacrificar su propia vida por el amor a su nación.

“Cuando yo leía eso, comencé a escuchar un discurso que no era para mí. La enciclopedia fue escrita a principios de los años 20, durante una guerra en la que habían perdido muchos jóvenes y por lo cual necesitaban detener la revolución entre los jóvenes. Revisando el pasado entendí el efecto de esta lección”.

Previo a este diálogo con Raquel Serur, se realizó el coloquio Leer a J.M. Coetzee en México en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), el cual desarrolló tres mesas con la participación de los académicos Rosa Beltrán, Anamari Gomís, Daniela Tarazona, Pablo Fernando Lazo Briones, Mario Murgia, Aurora Piñeiro, Antonio Saborit, Carlos Oliva, Diana Fuentes, Gustavo García y Crescenciano Grave.