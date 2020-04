Escritores revelan historias sobre su confinamiento en Diario de la pandemia

Lee Man-hee, el líder de la secta de la Iglesia de Jesús Shincheonji, ubicada en Corea del Sur, fue señalado como el responsable del contagio masivo de COVID-19 en ese país; algunos de sus seguidores decidieron suicidarse por contribuir al contagio mundial. Ésta es una de las historias que se reúnen en Diario de la pandemia, proyecto electrónico iniciado por la Revista de la Universidad de México desde el 28 de marzo.

“Decidimos publicar un número especial sobre la cuarentena, sobre ¿cuál es la experiencia de los escritores en su casa? Entonces tenemos el Diario de la pandemia y otras secciones como Balcones y Jóvenes virales cuyos apartados son más interactivos”, comentó en entrevista Guadalupe Nettel, directora de la revista.

La dinámica del Diario de la pandemia es que cada día un autor publica un texto sobre el confinamiento desde la ciudad en que se encuentre.

“Publicamos a escritores consolidados y hay textos de Seúl, Venecia, Madrid, Barcelona, varios de la Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá. Son reflexiones sobre la pandemia y lo que nos está dejando a la sociedad. A este diario le ha ido muy bien, el 14 de abril tuvimos un millón de visitas, cada texto ha despertado mucho interés”, detalló Nettel.

Uno de los autores que participó en el proyecto es Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) con el texto Viruses, donde reflexiona sobre el deporte de las personas por prever y en cómo la COVID-19 tiene atrapados a todos en el presente.

Otro escrito es El baile de los que sobran de la chilena Alejandra Costamagna (Santiago, 1970), quien narra cómo la gente pasó de llenar los rociadores de agua con bicarbonato (por las manifestaciones) “a cloro para desinfectar las bolsas de basura y mitigar el riesgo que corren los trabajadores del aseo”, y con ello demuestra la vulnerabilidad de los más vulnerables: artistas, personas de la tercera edad, homeless…

Uno de los primeros textos colocados en la página electrónica de la Revista de la Universidad de México es El reino del ermitaño, de Verónica González Laporte, quien cuenta la pandemia desde Seúl, sobre cómo desde aplicaciones para celulares se informan las cifras de contagiados, recuperados y fallecidos.

También en ese relato, González Laporte detalla cómo los casos de COVID-19 aumentaron en Corea del sur porque un líder no siguió los protocolos de aislamiento.

“Lee Man-hee, quien jura haber sido elegido por Jesús en persona, reunió, según su costumbre, a miles de seguidores cada tarde. Los resultados de aquellos funestos convivios se traducen en cifras alarmantes: 60 por ciento de los infectados hoy son producto del contacto con los miembros de la secta”, escribe.

Guadalupe Nettel señaló que la idea del material es reflexionar, compartir experiencias y generar empatía. “Es muy probable que se haga una selección de los textos y salga un libro de crónicas de la cuarentena”.

Dentro del Diario de la pandemia existen otras dos secciones, añadió. “Balcones es otra sección porque en muchas ciudades del mundo es el lugar donde salen a aplaudirle al personal médico o a protestar al gobierno; ahí es donde publicamos los textos que nos llegan espontáneamente de nuestros lectores”.

También está la sección Jóvenes virales, “que tiene que ver con el blog de jóvenes de la Revista y con Universo de Letras, de la Coordinación de Difusión Cultural, es más interactivo porque ahí hay retroalimentación que le dan algunos tutores a los chicos”, indicó Nettel.

¿Cómo ha cambiado la pandemia la actividad de la Revista?, se le preguntó a la directora. “El equipo de edición es el que más está trabajando, distribución no, porque no se distribuirá este mes y tampoco se imprimirá, será digital. Lo que ha sido alentador es saber que los lectores en línea han crecido más, entonces suponemos que hay gente esperando la edición impresa”, respondió.

A Guadalupe Nettel las medidas de aislamiento también le modificaron su rutina.

“Iba a la revista todos los días, tengo dos hijos, entonces había que llevarlos y traerlos a muchos lados. A veces escribía en cafés, pero es algo que ahora no puedo hacer, sólo salgo para abastecerme de alimentos. Es importante que nos estemos cuidado entre todos, es algo que me conmueve porque es la única vez en que he visto algo así. Vivimos esa fraternidad en el terremoto y ojalá que pudiera ser tan generalizada como en ese momento, porque hay gente que aún no está involucrada”, expresó.