España ayudará a la CDMX a combatir la violencia de género y feminicidios

El Embajador de España en México, Juan López-Dóriga, informó que su país colaborará con el Gobierno de la Ciudad de México en el combate a la violencia de género y los feminicidios.

Aunque el diplomático español explicó que aún se están analizando, en conjunto con las autoridades capitalinas, los mecanismos a través de los cuales se llevará a cabo esta cooperación, adelantó que ya se ha empezado a examinar la situación actual de la metrópoli, en cuanto a este alarmante tema, para poder obtener un primer diagnóstico.

“Empezamos con analizar la situación y luego pondremos a la disposición de la Ciudad de México nuestra experiencia en estos temas, España es un país que ha empezado a abordar estos asuntos desde hace ya tiempo, tenemos historias de éxitos, nos equivocamos en algunas cosas”, comentó López-Dóriga al terminar su participación en la instalación en el Grupo de Amistad, México-España de la Cámara de Diputados.

Y agregó: “Estamos por definirla (estrategia) con la Ciudad de México, será lo que nuestros socios mexicanos nos pidan, en España hemos tenido problemas de desigualdad, problemas de violencia de género, hemos tenido machismo como en muchos países del mundo y eran temas que quedaban relegados y ahora, por darles un ejemplo, cada vez que una mujer muere es noticia en los Telediarios”.

Dicha colaboración fue anunciada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien adelantó que las instancias capitalinas de impartición de justicia, se encuentran trabajando con España y otros países para la creación e implementación de una estrategia en la CDMX con el objetivo de lograr erradicar el delito de violación sexual.

“Estamos trabajando en varios programas, no solamente la alerta de género y las once acciones, sino en particular en lo que tiene que ver con violación estamos buscando políticas que se han implementado en otros países para poderlas implementar en la ciudad. Estamos en contacto ya con la Embajada de Francia, con la Embajada de España, que recientemente nos reunimos, que han desarrollado distintas acciones que ha permitido disminuir el delito de violación”, afirmó la jefa de gobierno.

Aunado a ello y derivado de la declaratoria del Alerta de Violencia contra las Mujeres que fue emitida el pasado 25 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), ha emprendido una serie de acciones para atender, acompañar y apoyar a las víctimas de agresiones.

Una de estas medidas fue el anuncio de la inversión de más de 20 millones de pesos para el fortalecimiento de las Lunas, espacios que brindan atención psicológica y legal a las mujeres, lo anterior por medio de la ampliación de su horario de servicio, la contratación de más personal especializado y la remodelación de algunos de estos centros.

Otra medida fue el incremento del Apoyo Económico a mujeres en situación de alto riesgo y riesgo feminicida, que pasó de mil 500 a tres mil 696 pesos mensuales.

Asimismo la creación del programa Abogadas de las Mujeres que está presente en 84 agencias del Ministerio Público y la instalación de los módulos “Viaja Segura”, para atender los casos de acoso y abuso en el Sistema de Transporte Colectivo, en las estaciones Balderas, Hidalgo, Pantitlán, Pino Suárez y La Raza.