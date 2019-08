Esperan que Ochoa diga sí al América

Miguel Herrera, técnico del América, aceptó que se mantienen las negociaciones con el arquero Guillermo Ochoa, para regresar al club y convertirse en el relevo de Agustín Marchesín.

Herrera señaló que los azulcrema recibieron luz verde de parte del Standard de Lieja para hablar con el cancerbero, pero dejó en claro que la decisión de venir o no es del propio Paco Memo.

“No hay tanta distancia y sí, ya se tocó la puerta, pero es ponernos de acuerdo con el club, que también dan permiso de hablar con él y ver tema económico, familiar y emocional”, expuso.

Ochoa es la primera opción para arribar al Nido, pero también aseguró que el club maneja otras opciones en caso de no concretarse ese fichaje. “Ahorita hay tres puertas tocadas y se han hecho algunas pláticas de ofertas. Si ‘A’ dice que no, vamos por ‘B’. Hoy en día es lo económico”, expuso.