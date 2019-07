Esperan superar prejuicios del cine

Por muchos años, en la industria del cine ha existido un prejuicio sobre las diferencias creativas que hay comparadas con la industria de la televisión. Hoy en día pareciera que aquellos estigmas se han desvanecido, pero para actores de comedia como Consuelo Duval y Adrián Uribe, aún hace falta demostrar que un actor puede brillar en todos los ámbitos.

“Espero que (este proyecto) me cobije muy fuerte porque soy una actriz de teatro y televisión, pero el cine nunca me había abierto sus puertas para dejarme trabajar en él y me siento muy nerviosa, con mucha presión y todos me dicen que lo haré muy bien y que los directores de cine que no me contrataban se van a callar la boca”, dijo Consuelo Duval, durante el claquetazo inicial, de la cinta Infelices por siempre, que se realizó en las instalaciones de Videocine.

Los actores, conocidos principalmente por su trabajo de comedia, unen su talento junto con el de otras grandes figuras como Luis Arrieta, Livia Brito, Jesús Ochoa, Ari Telch, Elizabeth Cervantes y la inolvidable Angélica Aragón.

El director Noé Santillán López estuvo presente con un ánimo que derrochaba felicidad, así lo demostró la gran Angélica Aragón: “Estoy muy contenta de participar en este proyecto. Siendo una comedia romántica, hace un análisis serio y profundo de lo que es la relación de pareja y de la familia mexicana. Así también de las consecuencias que sufren los hijos por los errores de sus padres, desde un punto de vista humorístico”, mencionó.

La historia nos habla de Alfredo y Andrea, que cumplirán veinte años de desgastante matrimonio. Y ninguno siente ganas de celebrar, mas, sólo sus tres hijos, que les regalan un viaje a Puerto Peñasco, Sonora, como una segunda luna de miel. Ahí descubrirán que quieren el divorcio hasta que una mañana, Alfredo y Andrea se percatarán de que, por alguna razón, el día anterior se repite en el tiempo, lo que llevará a la pareja a pensar muchas cosas y a decirse “te quiero” por primera vez en mucho tiempo.

Adrián Uribe, que recientemente estrenó una nueva temporada de Cien mexicanos dijeron y Nosotros los guapos no pudo ocultar su emoción: “Qué bendición poder estar de nuevo con Consuelo después de hacer un programa por 10 años, una gira, y ahora en cine, en un proyecto que me cautivó, en el que no sólo los vamos hacer reír sino que vamos a contar una historia con un gran mensaje que es hacer todo lo que hagamos con amor, porque si no es así, el día puede ser igual al otro y al otro y así hasta que sea lo mismo”, concluyó.