Esperar informe sobre liberación de detenidos en Tepito, pide AMLO

“Si hay una actuación indebida, ilegal, si hay actos de corrupción, en efecto, aquí lo vamos a denunciar, no se protege a nadie, pero no podemos hacer juicios sumarios”, expresó.

Luego de que un juez federal dejó en libertad a 27 de los 31 detenidos en un operativo en Tepito, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se investigará si hubo irregularidades, y que tanto el gobierno de la Ciudad de México como la Fiscalía General de la República (FGR) informarán al respecto.

“Lo importante es ver cuáles fueron los argumentos que se usaron para dejar en libertad a estas personas; lo demás tiene que ver con otro tipo de consideraciones, tenemos que ser muy profesionales, ver qué realmente pasó para no mezclar las cosas”, expuso.

Lo anterior, al preguntarle sobre la determinación del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien lleva el caso de Rosario Robles y apenas el martes determinó que la exsecretaria de Desarrollo Social permaneciera en prisión.

En conferencia de prensa, López Obrador pidió no precipitarse y esperar el informe del gobierno capitalino, de la FGR y del propio juez; “si hay una actuación indebida, ilegal, si hay actos de corrupción, en efecto, aquí lo vamos a denunciar, no se protege a nadie, pero no podemos hacer juicios sumarios”, reiteró.

El Ejecutivo federal comentó que este viernes le informaron del caso y se acordó indagar más a fondo para no juzgar a la ligera; “porque como es el mismo juez de Robles y se apellida Padierna entonces vámonos por la fácil, por encimita, por lo superficial, el escándalo, la nota roja; pero ya no es así”.

Recordó que el motivo de la liberación de los presuntos delincuentes se debió a que se integraron mal las carpetas de investigación, de ahí que se pronunció a favor de una reforma al Poder Judicial.

Anunció que los próximos martes o miércoles, el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República (FGR) informarán “minuto a minuto qué pasó en este tema”.

“Se hará una relatoría minuto a minuto. Se va a presentar al pueblo la semana que viene, será una relatoría transparente y completa no vamos a ocultar nada”, puntualizó.

